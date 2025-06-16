З півсотні — лише 12! Які станції метро Києва доступні для людей з інвалідністю

У КМДА оцінили, наскільки доступними для всіх категорій людей є станції столичного метро. Виявилося, що лише 12 із 52 станцій повністю відповідають вимогам безбар’єрності й готові до користування людьми з інвалідністю.

Про це у відповідь на запит Суспільного повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Нині це менше чверті від загальної кількості. На інших станціях лише частково облаштувати пандуси, ліфти, підйомники, тактильні смуги та звукові маячки.

Київське метро лише частково готове для користування людьми з інвалідністю

Наразі повністю доступними є такі станції:

Червоний Хутір;

Бориспільська;

Вирлиця;

Теремки;

Іподром;

Виставковий центр;

Васильківська;

Голосіївська;

Деміївська;

Лівобережна;

Святошин;

Сирець.

Частково облаштованими є окремі входи на Дарниці та Лісовій. Проте усі 52 станції мають звукові маячки.

У КМДА зазначили, що зараз тривають роботи з облаштування пандусів на станції Вокзальна. Крім цього, планують встановити тактильну навігацію на десяти центральних станціях. Нові станції проектують з урахуванням вимог інклюзивності.

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Міська влада додає, що у 2025 році комунальні служби облаштували 226 пішохідних переходів і понад шість тисяч антипаркувальних стовпчиків. Також було встановлено 696 світлофорів зі звуковим супроводом.

До кінця року встановлять ще кількох десятків сенсорних орієнтирів для людей з порушеннями зору. Трохи кращою є ситуація в освітніх закладах: 363 заклади мають пандуси, 156 — універсальні санвузли, а в школах працюють понад дві тисячі інклюзивних класів.

Нагадаємо, що цього року в Україні ініціювали перевірки ЦНАПів на безбар’єрність. Обстеження проходять за принципом маршруту клієнта: від прибуття до отримання послуг.

У Мінцифри заявили, що особливу увагу приділятимуть доступності паркувань, зручності пішохідних шляхів, чіткості інформаційних вказівників, комфортності вхідних зон, обладнанню робочих місць персоналу, укриттям та доступності туалетів.

А про те, чи розширять в Україні інклюзивні простори для ветеранів, людей з інвалідністю, пенсіонерів та батьків з візочками ми розповідали раніше.

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