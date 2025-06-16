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С полсотни — всего 12! Какие станции метро Киева доступны людям с инвалидностью

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 июня 2025, 16:00
С полсотни — всего 12! Какие станции метро Киева доступны людям с инвалидностью
Фото Unsplash

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