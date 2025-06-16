С полсотни — всего 12! Какие станции метро Киева доступны людям с инвалидностью

Фото Unsplash В КГГА оценили, насколько доступны для всех категорий людей станции столичного метро. Оказалось, что только 12 из 52 станций полностью отвечают требованиям безбарьерности и готовы к пользованию людьми с инвалидностью. Об этом в ответ на запрос Суспільного сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Сейчас это меньше четверти общего количества. На других станциях частично обустроить пандусы, лифты, подъемники, тактильные полосы и звуковые маячки. Киевское метро только частично готово к пользованию людьми с инвалидностью В настоящее время полностью доступны следующие станции: Красный Хутор; Бориспольская; Вырлица; Теремки; Ипподром; Выставочный центр; Васильковская; Голосеевская; Демиевская; Левобережная; Святошино; Сырец. Частично обустроены отдельные входы на Дарнице и Лесной. Однако все 52 станции имеют звуковые маячки. В КГГА отметили, что сейчас продолжаются работы по обустройству пандусов на станции Вокзальная. Кроме того, планируют установить тактильную навигацию на десяти центральных станциях. Новые станции проецируются с учетом требований инклюзивности. Читать по теме Зеленый свет за прикосновение: в Киеве устанавливают новые кнопки на светофорах для людей с инвалидностью Рассказываем о новых кнопках вызова зеленого света на светофорах Киева и как они работают. Городские власти добавляют, что в 2025 году коммунальные службы обустроили 226 пешеходных переходов и более шести тысяч антипарковых столбиков. Также было установлено 696 светофоров со звуковым сопровождением. До конца года установят еще несколько десятков сенсорных ориентиров для людей с нарушениями зрения. Чуть лучше ситуация в образовательных учреждениях: 363 заведения имеют пандусы, 156 — универсальные санузлы, а в школах работают более двух тысяч инклюзивных классов. Напомним, что в этом году в Украине инициировали проверки ЦНАП на безбарьерность. Обследования проходят по принципу маршрута клиента: от прибытия к получению услуг. В Минцифре заявили, что особое внимание уделят доступности парковок, удобству пешеходных путей, четкости информационных указателей, комфортности входных зон, оборудованию рабочих мест персонала, укрытиям и доступности туалетов. А о том, расширят ли в Украине инклюзивные просторы для ветеранов, людей с инвалидностью, пенсионеров и родителей с колясками, мы рассказывали раньше. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Инклюзия, Киев, люди с инвалидностью Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter