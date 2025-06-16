С полсотни — всего 12! Какие станции метро Киева доступны людям с инвалидностью

В КГГА оценили, насколько доступны для всех категорий людей станции столичного метро. Оказалось, что только 12 из 52 станций полностью отвечают требованиям безбарьерности и готовы к пользованию людьми с инвалидностью.

Об этом в ответ на запрос Суспільного сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Сейчас это меньше четверти общего количества. На других станциях частично обустроить пандусы, лифты, подъемники, тактильные полосы и звуковые маячки.

Киевское метро только частично готово к пользованию людьми с инвалидностью

В настоящее время полностью доступны следующие станции:

Красный Хутор;

Бориспольская;

Вырлица;

Теремки;

Ипподром;

Выставочный центр;

Васильковская;

Голосеевская;

Демиевская;

Левобережная;

Святошино;

Сырец.

Частично обустроены отдельные входы на Дарнице и Лесной. Однако все 52 станции имеют звуковые маячки.

В КГГА отметили, что сейчас продолжаются работы по обустройству пандусов на станции Вокзальная. Кроме того, планируют установить тактильную навигацию на десяти центральных станциях. Новые станции проецируются с учетом требований инклюзивности.

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Городские власти добавляют, что в 2025 году коммунальные службы обустроили 226 пешеходных переходов и более шести тысяч антипарковых столбиков. Также было установлено 696 светофоров со звуковым сопровождением.

До конца года установят еще несколько десятков сенсорных ориентиров для людей с нарушениями зрения. Чуть лучше ситуация в образовательных учреждениях: 363 заведения имеют пандусы, 156 — универсальные санузлы, а в школах работают более двух тысяч инклюзивных классов.

Напомним, что в этом году в Украине инициировали проверки ЦНАП на безбарьерность. Обследования проходят по принципу маршрута клиента: от прибытия к получению услуг.

В Минцифре заявили, что особое внимание уделят доступности парковок, удобству пешеходных путей, четкости информационных указателей, комфортности входных зон, оборудованию рабочих мест персонала, укрытиям и доступности туалетов.

А о том, расширят ли в Украине инклюзивные просторы для ветеранов, людей с инвалидностью, пенсионеров и родителей с колясками, мы рассказывали раньше.

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