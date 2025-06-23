Для тебе Війна в Україні

Шахедна ніч: від удару по Києву є загиблі та поранені

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 23 Червня 2025, 07:25
вибухи у Києві сьогодні

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