Росіяни здійснили масовану атаку на Київ у ніч проти 23 червня.

Вся інформація про наслідки обстрілу столиці станом на цю мить — у матеріалі Вікон.

Атака на Київ сьогодні: наслідки

За останніми даними від міського голови, 6 людей загинули, 19 постраждали.

О пів на першу ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Росія атакує хвилями, з різних напрямків на Київ заходять ворожі дрони.

— Дуже багато дронів на Київ. Країна-терорист Росія вкотре проявляє своє нутро, — написав він.

У Повітряних Силах додали, що для атаки РФ застосувала дрони та балістику.

Зафіксовано прямі влучання у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Загалом цієї ночі Росія застосувала:

понад 350 дронів та імітаторів;

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

Наслідки удару по Києву 23 червня

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони столиці, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Найтяжчі наслідки — у Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 6 загиблих.

— Знову прямою наводкою по житловій забудові. Наразі на місці тривають першочергові рятувальні роботи. Знищено цілий підʼїзд, — зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Десятьох людей вдалося врятували, серед них двоє діток і вагітна жінка.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Вікна вибиті у ще 7 будинках району.

Шахедна ніч: від удару по Києву є загиблі та поранені / 8 Фотографій

Шевченківський район

Через атаку зруйновано під’їзд житлового будинку. Триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди.

Проводиться евакуація мешканців. Врятовано 10 людей, зокрема вагітну жінку.

Святошинський район

Через падіння уламків загорілися авто та зупинка. Наразі в цьому районі троє потерпілих.

Через атаку на Київ тимчасово зачинено один з виходів зі станції метро Святошин – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в бік мосту.

Солом’янський район

Сталося займання на даху бізнес-центру, палала ще одна офісна будівля. Рятувальники гасять пожежу.

Також пожежі виникли на відкритих територіях через падіння уламків БПЛА. У цьому районі — двоє поранених.

Київ: вибухи сьогодні та перші фото з місця події

Шахедна ніч: від удару по Києву є загиблі та поранені / 15 Фотографій

Через атаку майже 1150 будинків киян залишились без світла. Це дані ДТЕК. Енергетики відновлюють електропостачання, роботи тривають.

Міський голова Віталій Кличко показав наслідки ураження житлового будинку в Шевченківському районі.

Нагадаємо, минулого разу масовану атаку на Київ росіяни здійснили 17 червня. Тоді загинули щонайменше 14 людей, ще 117 зазнали поранень. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що Росія начинила ракети касетними боєприпасами для більшої кількості жертв.

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