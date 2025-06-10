Всю ніч Київ перебував під масованою атакою дронів та балістики — вибухи чули в усіх районах. Мер Віталій Кличко та міська військова адміністрація розповіли про наслідки для столиці.

Новини Києва: наслідки ударів 10 червня

Оновлено (08:00): загалом у Києві пошкоджень зазнали 7 районів, повідомили в КМВА. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках.

Журналіст Ян Доброносов повідомив з місця проведення робіт по ліквідації, що у Києві для гасіння пожеж після атаки залучили спеціальний гелікоптер ДСНС.

Вибухи не вщухали всю ніч… Київ під атакою дронів — наслідки обстрілу / 3 Фотографії

Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження в Деснянському, Оболонському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому районах.

Дарницький район

Відомо про постраждалого у Дарницькому районі, його оглянули, повідомив Кличко. В результаті атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. Зафіксовано руйнування житлового будинку.

Рештки БпЛА також впали у зеленій зоні. Є часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкодження в гаражному кооперативі та займання складських приміщень.

Також горить лісосмуга за іншою адресою. В ще одному житловому будинку виникла пожежа.

Голосіївський район

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі, написав голова КМВА Тимур Ткаченко. Крім цього, є руйнування в бізнес-центрі.

Оболонський район

В Оболонському районі уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл.

Є пошкодження двох поверхів житлового будинку, займання в офісній будівлі, падіння уламків на відкритій місцевості та руйнування житлового будинку.

В одному з житлових масивів горіло приміщення аптеки.

Шевченківський район

У Шевченківському районі палали автівки. Також горів балкон житлового будинку. Є постраждала жінка, їй надали допомогу.

Читати на тему Удар по пологовому будинку в Одесі: росіяни атакували місто безпілотниками Окрім пологового будинку пошкодження фіксують в станції екстреної медичної допомоги.

Деснянський район

Внаслідок падіння частин БпЛА загорівся автомобіль.

Подільський район

Є пошкодження нежитлових приміщень.

Нагадаємо, що на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію у зв’язку з постійними обстрілами.

Головне фото: Суспільне Київ

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.