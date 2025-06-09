Евакуація з Сум: чи є підстави та що каже влада

Росіяни застосовують усю силу, щоб просуватися далі вглиб України. Наразі складна ситуація на всіх відтинках фронту, водночас зростають побоювання щодо безпекової ситуації у Сумах.

Зокрема, через постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордоння, 31 травня Сумська ОВА заявила про обов’язкову евакуацію з:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Чи є підстави для евакуації з Сум, розповідаємо далі у матеріалі.

Евакуація з Сум: що відомо

За повідомленням голови Сумської ОВА Олега Григорова, наразі ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України.

— Останнім часом у медіа та Telegram-каналах поширюються емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися лише на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально.

Підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо, — заявив Григоров.

За його словами, евакуація цивільного населення триває з прикордонних районів, які систематично обстрілюються.

Наразі найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в Юнаківській та Хотінській громадах.

Яка ситуація у Сумській області

За даними аналітиків DeepState, ситуація у Сумській області погіршується. На карті видно, що росіяни, ймовірно, окупували 189 км квадратних нашої території в регіоні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські війська ймовірно просунулися на північний схід від Кіндратівки, на південь від Олексіївки, на схід від Яблунівки та на схід від Локні.

Попри війну, що триває, ми й забули про те, з чого починали: тривожні валізки. Нагадуємо тобі, що варто покласти до сумки на випадок критичної ситуації, у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.