Для тебе Війна в Україні

Евакуація з Сум: чи є підстави та що каже влада

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Червня 2025, 11:00
евакуація з сум
Фото ДСНС/Facebook

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