Що покласти в тривожну валізу: аптечка, речі, документи

Що покласти до тривожної валізи, Наталя Ничай розпитала в людей, які знають про надзвичайні ситуації не з чуток.

Що покласти у тривожну валізу та якою вона має бути

заламіновані ксерокопії документів;

гроші (найкраще, якщо матимете і гривні, і долари, і євро);

мінімальний необхідний набір одягу — білизна й теплі речі.

Це — перші пункти в переліку того, що треба спакувати до тривожної валізи.

Тривожна валіза не обов’язково має бути саме валізою.

Будь-яка сумка, яку вам не важко нести.

Баул, кравчучка, може бути навіть з коліщатками, може бути навіть валіза, яку ви використовуєте для подорожей.

Бажано, щоб ваша сумка чи рюкзак не були у мілітарному стилі. Бо в разі бойових дій вас можуть ідентифікувати як армійця.

Це розповідає Михайло Хохленков. Про спорядження для виживання знає не з чуток — змалку займався туризмом, а як почалась війна — пішов волонтерити.

Його тривожна валізка, до слова, ось:

Набір чоловік постійно поповнює. Показує нам павербанк-ліхтарик.

Заряджається від сонячної енергії, він може працювати, як ліхтарик. Придбав у мережі магазинів, які є на кожному перехресті.

Вартував ґаджет, каже, кілька сотень гривень. Але є й простіші, дешевші. Краще взагалі мати зо два павербанки. І на додачу — недорогий кнопковий телефон.

Такий триматиме заряд декілька днів. Не забудьте й про їжу. Найліпше покласти до валізи невеликі, втім калорійні продукти: як-от солодкі батончики, горішки. Кілька пачок печива. Дуже важлива — аптечка.

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Аптечка у тривожній валізі

До похідної аптечки обов’язково покладіть термометр. Найліпше, якщо він не буде ртутним. Не забудьте про жарознижувальні засоби. Бажано мати краплі від нежитю.

Звісно, дезінфектор, вата, бинт, мазі від опіків та для загоєння ран.

Протиалергійні пігулки, навіть якщо не маєте алергії. Обов’язково активоване вугілля.

Якщо нездужаєте на хронічні захворювання, потурбуйтеся й про медикаменти для захисту від них.

Ви можете у свого сімейного лікаря запитати моменти, що вас цікавлять, і, якщо хтось не знає, сімейний лікар скаже склад аптечки, яка у вас повинна бути, — радить лікарка-педіатриня Марина Дєєва.

Якщо надзвичайна ситуація застала вдома

Не треба нікуди бігти, треба ввімкнути будь-який новинний пристрій.

Це може бути радіо, це може бути телебачення, інтернет, Facebook, і подивитись нову інформацію, яку буде надавати наш оперативний черговий. В цій інформації буде міститись про загрозу і що трапилось, і поради, що треба робити, — каже директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Якщо ж ви стали свідком біди на вулиці, негайно відійдіть від небезпечного місця й сповістіть відповідні служби.

І найважливіше — не панікуйте.