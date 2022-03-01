Залишаєте домівку? Що варто взяти з собою, а що — залишити

Унаслідок підступних дій Кремля людям доводиться залишати свої домівки, але ніхто не знає, як надовго.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала поради, що брати з собою, якщо залишаєте домівку під час війни:

Всі документи та їхні копії (паперові та відскановані на флешці), коштовні речі та цінні папери. Можна покласти туди також фотографії рідних та близьких, усе запакувати в поліетилен.

Кредитні картки та невелику кількість готівки. Розділіть готівку на кілька частин та покладіть у різні місця.

Дублікати ключів від будинку та авто.

Невеликий радіоприймач і батарейки до нього.

Кілька ліхтариків, запасні елементи живлення до нього, сірники, запальничку, свічки.

Водонепроникний годинник.

Мультитул, ніж, свисток (як спосіб привертати увагу).

Кілька пакетів для сміття обʼємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, із них можна зробити намет або тент.

Рулон широкого скотчу.

Пачку презервативів. У них можна надійно зберігати сірники чи запальнички, ними зручно закорковувати ємності від комах та піску. У презервативах можна переносити воду. Також їх використовують як джгути для зупинки кровотечі.

Блокнот і олівець.

Нитки та голки.

Одяг: два комплекти спідньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни, запасні штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, плетену шапочку, рукавички, шарф і зручне взуття.

Засоби гігієни: зубну щітку й пасту, невеликий брусок мила, рушник, туалетний папір, кілька пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір.

За потреби — предмети догляду за дітьми.

Металевий посуд: казанок, флягу, ложку, чашку, миску.

Крім того, необхідно зачинити вікна та укріпити їх: нанести захисні смуги зі скотчу (паперу, тканини). Це підвищить стійкість вікон до вибухової хвилі та зменшить кількість уламків у разі їх пошкодження.

Вимкніть усі прилади з електромережі, перекрийте газ та воду.

Зачиніть двері на всі замки та поставте будинок на сигналізацію (за можливості).

Зв’яжіться з сусідами, які залишаються, та попросіть їх наглядати за вашою домівкою.

Що брати не треба:

Важкі та громіздкі речі.

Їжу, яка швидко псується.

Паперові книги.

Надлишок засобів гігієни та косметики. З косметики теж залиш лише те, без чого взагалі не уявляєш життя. Але нехай таких штук буде не більше трьох.

Туфлі на підборах та непрактичний одяг.

Побутову техніку, якою б дорогою вона не була, тощо.

Залізниця продовжує евакуйовувати людей зі столиці. Потяги у Західному напрямку курсують регулярно, а проїзд безкоштовний. Читай, як відбувається евакуація з Києва.