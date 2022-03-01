Залишаєте домівку? Що варто взяти з собою, а що — залишити

Унаслідок підступних дій Кремля людям доводиться залишати свої домівки, але ніхто не знає, як надовго.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала поради, що брати з собою, якщо залишаєте домівку під час війни:
Крім того, необхідно зачинити вікна та укріпити їх: нанести захисні смуги зі скотчу (паперу, тканини). Це підвищить стійкість вікон до вибухової хвилі та зменшить кількість уламків у разі їх пошкодження.
Вимкніть усі прилади з електромережі, перекрийте газ та воду.
Зачиніть двері на всі замки та поставте будинок на сигналізацію (за можливості).
Зв’яжіться з сусідами, які залишаються, та попросіть їх наглядати за вашою домівкою.
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