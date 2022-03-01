Покидаете дом? Что стоит взять с собой, а что — оставить

В результате коварных действий Кремля людям приходится покидать свои дома, но никто не знает, как надолго.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, что брать с собой, если покидаете дом во время войны:

Все документы и их копии (бумажные и отсканированные на флешке), ценные вещи и бумаги. Можно положить туда также фотографии родных и близких, все упаковать в полиэтилен.

Кредитные карты и небольшое количество наличных денег. Разделите наличные деньги на несколько частей и положите в разные места.

Дубликаты ключей от дома и авто.

Небольшой радиоприемник и батарейки к нему.

Несколько фонариков, запасные элементы питания к нему, спички, зажигалку, свечи.

Водонепроницаемые часы.

Мультитул, нож, свисток (как способ привлекать внимание).

Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Если их разрезать, то из них можно сделать палатку или тент.

Рулон широкого скотча.

Пачка презервативов. В них можно надежно хранить спички или зажигалки, удобно закупоривать емкости от насекомых и песка. В презервативах можно переносить воду. Также их используют в качестве жгута для остановки кровотечения.

Блокнот и карандаш.

Нитки и иглы.

Одежда: два комплекта нижнего белья, две пары хлопчатобумажных носков, носки из шерсти, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, плетеную шапочку, перчатки, шарф и удобную обувь.

Средства гигиены: зубная щетка и паста, небольшой брусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор.

При необходимости — предметы ухода за детьми.

Металлическая посуда: котелок, фляга, ложка, чашка, миска.

Кроме того, необходимо закрыть окна и укрепить их: нанести защитные полосы из ската (бумаги, ткани). Это повысит устойчивость окон к взрывной волне и снизит количество обломков в случае их повреждения.

Выключите все приборы из сети, перекройте газ и воду.

Закройте дверь на все замки и поставьте дом на сигнализацию (при возможности).

Свяжитесь с соседями, которые остаются, и попросите их присмотреть за вашим домом.

Что брать не надо:

Тяжелые и громоздкие вещи.

Пища, которая быстро портится.

Бумажные книги.

Избыток средств гигиены и косметики. Из косметики оставь только то, без чего вообще не представляешь жизнь. Но пусть таких штук будет не больше трех.

Туфли на каблуке и не практичная одежда.

Бытовую технику, какой бы дорогой она ни была.

Железная дорога продолжает эвакуировать людей из столицы. Поезда в Западном направлении курсируют регулярно, а проезд бесплатный. Читай, как проходит эвакуация из Киева.