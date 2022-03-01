Покидаете дом? Что стоит взять с собой, а что — оставить

В результате коварных действий Кремля людям приходится покидать свои дома, но никто не знает, как надолго.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, что брать с собой, если покидаете дом во время войны:
Кроме того, необходимо закрыть окна и укрепить их: нанести защитные полосы из ската (бумаги, ткани). Это повысит устойчивость окон к взрывной волне и снизит количество обломков в случае их повреждения.
Выключите все приборы из сети, перекройте газ и воду.
Закройте дверь на все замки и поставьте дом на сигнализацию (при возможности).
Свяжитесь с соседями, которые остаются, и попросите их присмотреть за вашим домом.
Железная дорога продолжает эвакуировать людей из столицы. Поезда в Западном направлении курсируют регулярно, а проезд бесплатный. Читай, как проходит эвакуация из Киева.