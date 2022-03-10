Ждешь эвакуации? Расскажем, кто ее проводит и как о ней узнать

Жители сразу нескольких городов Украины оказались под сокрушительным огнем врага, который не жалеет ни детей, ни женщин. Часто украинцы страдают от обезвоживания, голода, несколько суток подряд вынуждены прятаться в укрытиях и погребах.
Как узнать об эвакуации, кто ее организует и можно ли присоединиться к колонне на собственном авто — рассказываем дальше.
Ее проводят областные военно-гражданские администрации, специалисты Красного Креста совместно с полицией, ГСЧС и местными властями.
Информацию о безопасном маршруте сообщают представители ВСУ. Они должны следить, чтобы на этом маршруте враг придерживался режима тишины.
Об этом извещают по всем возможным средствам связи: телевидение, радио, мобильная связь, соцсети, мессенджеры, а также посредством передвижных групп с громкоговорителями.
Во время объявления будет звучать информация о начале эвакуации, пунктах сбора, маршрутах движения колонны и контакты штабов эвакуации.
В таком случае нужно внимательно следить за информацией по радио или телевидению, а также слушать информацию передвижных групп с громкоговорителями.
Если вы находитесь в укрытии, после сигнала сирены нужно пытаться получить официальную информацию из любого доступного источника.
Если же вы оказались под завалами, не можете передвигаться самостоятельно или не имеете доступа к информации, звоните на горячую линию терробороны ВСУ: 0 800 507 028 или на номера 101,102. Тогда ваш адрес добавят в список тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией.
Напомним, накануне в Украине открылось три из шести гуманитарных коридоров. Не удается вывезти мирное население, в частности, из Мариуполя. Вчера там российские военные сбросили бомбы на роддом и детскую больницу.