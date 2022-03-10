Ждешь эвакуации? Расскажем, кто ее проводит и как о ней узнать

Жители сразу нескольких городов Украины оказались под сокрушительным огнем врага, который не жалеет ни детей, ни женщин. Часто украинцы страдают от обезвоживания, голода, несколько суток подряд вынуждены прятаться в укрытиях и погребах.

Как узнать об эвакуации, кто ее организует и можно ли присоединиться к колонне на собственном авто — рассказываем дальше.

Кто проводит эвакуацию

Ее проводят областные военно-гражданские администрации, специалисты Красного Креста совместно с полицией, ГСЧС и местными властями.

Информацию о безопасном маршруте сообщают представители ВСУ. Они должны следить, чтобы на этом маршруте враг придерживался режима тишины.

Как происходит эвакуация

Во время проведения эвакуации по всему маршруту зеленого коридора должен быть объявлен режим прекращения огня. На место, которое указывают заранее, прибывает колонна из автобусов. К эвакуационной колонне могут присоединиться частные автомобили. Тогда единственное важное требование – эти автомобили должны двигаться четко по маршруту колонны. Это важно! По прибытию в пункт назначения людям предоставляется убежище, еда и помощь.

Как узнать о начале эвакуации

Об этом извещают по всем возможным средствам связи: телевидение, радио, мобильная связь, соцсети, мессенджеры, а также посредством передвижных групп с громкоговорителями.

Во время объявления будет звучать информация о начале эвакуации, пунктах сбора, маршрутах движения колонны и контакты штабов эвакуации.

Как узнать об эвакуации, если нет мобильной связи

В таком случае нужно внимательно следить за информацией по радио или телевидению, а также слушать информацию передвижных групп с громкоговорителями.

Если вы находитесь в укрытии, после сигнала сирены нужно пытаться получить официальную информацию из любого доступного источника.

Если же вы оказались под завалами, не можете передвигаться самостоятельно или не имеете доступа к информации, звоните на горячую линию терробороны ВСУ: 0 800 507 028 или на номера 101,102. Тогда ваш адрес добавят в список тех, кто нуждается в помощи с эвакуацией.

Напомним, накануне в Украине открылось три из шести гуманитарных коридоров. Не удается вывезти мирное население, в частности, из Мариуполя. Вчера там российские военные сбросили бомбы на роддом и детскую больницу.