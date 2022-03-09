Россия целенаправленно разбомбила роддом в Мариуполе. Дети и мамы под завалами

Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на роддом в Мариуполе. Разрушения колоссальные.

Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен.

— Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство, — отреагировал на российский авиаудар президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность, – обратился он к европейским лидерам.

В настоящее время информация о пострадавших детях уточняется.

Армия России – фашисты! Никогда не забудем! Никогда не простим этим подонкам, — добавляют в городском совете Мариуполя.

— Больница находится на проспекте Мира. Мира, к которому так стремился Мариуполь. Эта больница новая и была построена, чтобы мариупольские дети могли получать там медицинскую помощь, — говорит местный журналист в эфире национального телемарафона.

Сегодня это все разрушено до основания. Наряду с больницей нет ни одного военного объекта, там не было военных, а только гражданские.