Люди

Росія цілеспрямовано розбомбила пологовий будинок у Маріуполі. Діти та мами під завалами

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 09 Березня 2022, 17:53

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