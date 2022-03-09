Росія цілеспрямовано розбомбила пологовий будинок у Маріуполі. Діти та мами під завалами

Російські окупаційні війська скинули кілька бомб на пологовий будинок у Маріуполі. Руйнування колосальні.

Корпус медичного закладу, де ще нещодавно лікувалися діти, повністю зруйновано.

– Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство, — відреагував на російський авіаудар президент України Володимир Зеленський.

Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність, – звернувся він до европейських лідерів.

Наразі інформація про постраждалих дітей уточнюється.

Армія Росії – фашисти! Ніколи не забудемо! Ніколи не пробачимо цим покидькам, — додають у міській раді Маріуполя.

Лікарня знаходиться на проспекті Миру. Миру, якого так прагнув Маріуполь. Ця лікарня нова і була побудована, щоб маріупольські діти могли отримувати там медичну допомогу, — говорить місцевий журналіст в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні це все зруйновано вщент. Поряд із лікарнею немає жодного воєнного об’єкта, там не було військових, а лише цивільні.