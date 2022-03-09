Знищені будинки, школи та лікарні: колосальні збитки від війни та як РФ їх покриватиме

За два тижні війни в Україні зруйновано півтори тисячі будинків, 200 шкіл та близько 30 лікарень. Бомби та ракети летять у медзаклади, заповнені хворими, та будинки, де живуть сотні дітей.

Скільки збитків наразі нанесла Росія Україні порахувати неможливо, оскільки окупанти продовжують знищувати критично важливі об’єкти інфраструктури.

Нещодавно ракетним ударом було практично знищено нову лікарню у місті Ізюм. У новітнє обладнання та облаштування комфортних умов закладу Україна вклала десятки мільйонів.

Однак за все їм скоро доведеться заплатити дуже високу ціну. І правові механізми для цього існують. Буде відшкодування втрат і для окремих цивільних, і загалом для нашої держави коштом агресора РФ.

А поки Росія намагається знищувати наші міста, Україна дивує світ та продовжує не лише боронитись, але й працювати. Читай про приєднання України до європейської енергосистеми.