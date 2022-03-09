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Знищені будинки, школи та лікарні: колосальні збитки від війни та як РФ їх покриватиме

09 Березня 2022, 17:30

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