Україна

Дивуємо світ: як під обстрілами працює українська енергосистема та коли приєднання до європейської

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 09 Березня 2022, 08:00

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