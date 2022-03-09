Дивуємо світ: як під обстрілами працює українська енергосистема та коли приєднання до європейської

24 лютого українська енергосистема вперше в історії від’єдналася від російської та білоруської, аби перевірити можливість працювати ізольовано. Це мав бути тест задля приєднання до європейської енергосистеми наступного року.

Тест мав тривати 3 дні, але російське вторгнення все змінило.

Тож уже цього тижня українську енергосистему можуть під’єднати до європейської. Це історична мить, до якої Україна йшла 25 років, а ще — питання нашої безпеки. Нині російська армія навмисне гатить по електростанціях, аби залишити багатотисячні міста без світла.

У разі приєднання до європейської енергосистеми термінові поставки електроенергії будуть налагоджені з Європи.

Більше про те, як Україна здобуває незалежність енергетичну — дивіться в сюжеті.