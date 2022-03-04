Наш ворог далекий від людей, які мають гідність: Зеленський про обстріл АЕС в Енергодарі

У своєму зверненні на дев’ятий день повномасштабної війни Президент України Володимир Зеленський знову закликав європейських лідерів та НАТО якомога швидше закрити небо над Україною.

Оскільки вночі російські терористи здійснили обстріл АЕС, що могло призвести до вибуху у десять разів більшого, ніж Чернобиль. Це вже означає загрозу не лише для України, але й реальним кінцем для світової історії.

Вікна зібрали основні тези зі зверення Володимира Зеленського:

Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки.

Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність.

Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію, – наголосив президент.

Це найбільша АЕС в Європі. Вона одна за наслідками могла бути як шість Чорнобилів.

За словами президента, російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор світового рівня.

Також Володимир Зеленський Звернувся до росіян, а потім закликав світових лідерів негайно відреагувати на загрозу.

Нагадуємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію в нашій країні станом на ранок 4 березня. Читай, які втрати Росії у війні на дев’ятий день протистояння.