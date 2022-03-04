Наш ворог далекий від людей, які мають гідність: Зеленський про обстріл АЕС в Енергодарі

У своєму зверненні на дев’ятий день повномасштабної війни Президент України Володимир Зеленський знову закликав європейських лідерів та НАТО якомога швидше закрити небо над Україною.
Оскільки вночі російські терористи здійснили обстріл АЕС, що могло призвести до вибуху у десять разів більшого, ніж Чернобиль. Це вже означає загрозу не лише для України, але й реальним кінцем для світової історії.
Вікна зібрали основні тези зі зверення Володимира Зеленського:
Нагадуємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію в нашій країні станом на ранок 4 березня. Читай, які втрати Росії у війні на дев’ятий день протистояння.