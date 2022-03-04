Пожежа на Запорізькій АЕС: яка ситуація станом на ранок і чи працює АЕС нині

У ніч на п’ятницю, 4 березня, російські окупанти вгатили по енергоблоках Запорізької АЕС. На території станції виникла пожежа. Яка ситуація на Запорізькій АЕС станом на ранок та чи вдалося загасити займання — розповідаємо далі.

— 0 6:20 рятувальники повністю загасили загоряння на території однієї з адміністративних будівель комплексу. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, — розповідає начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева.

Вона також додала, що рятувальників пустили до гасіння не одразу, а лише через кілька годин після займання і під “наглядом” російських окупантів. Загалом пожежу гасили 44 рятувальники і 11 одиниць техніки.

Наразі на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі, запевняють надзвичайники.

Тим часом у МВС України кажуть, що небезпека зберігається, адже у разі продовження бойових дій з боку російських військових, снаряд може влучити у сховища відпрацьованого ядерного палива на території АЕС. Це загрожує різким підвищенням радіаційного фону в усій цій території.

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