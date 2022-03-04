Украина

Пожар на Запорожской АЭС: ситуация по состоянию на утро и работает ли АЭС сейчас

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 04 марта 2022, 09:31

Больше видео
0:07:15
Харків обстріл
Казалось, хуже уже не будет: последствия обстрелов Харькова из Градов и ракет
0:01:27
Пожежа на Запорізькій АЕС
Пожар на Запорожской АЭС: что известно и существует ли угроза взрыва
Літаки Росії
Война опустошает…Россию. У врага заканчивается запас крылатых ракет Калибр
Закриття неба над Україною - що це означає
Тысячи спасенных жизней. Почему Украина просит о закрытом небе от военной авиации РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:02:12
Запорізька АЕС

Пожар на Запорожской АЭС: ситуация по состоянию на утро и работает ли АЭС сейчас
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам
0:07:15
Харків обстріл
Казалось, хуже уже не будет: последствия обстрелов Харькова из Градов и ракет
0:01:27
Пожежа на Запорізькій АЕС
Пожар на Запорожской АЭС: что известно и существует ли угроза взрыва
Літаки Росії
Война опустошает…Россию. У врага заканчивается запас крылатых ракет Калибр
Закриття неба над Україною - що це означає
Тысячи спасенных жизней. Почему Украина просит о закрытом небе от военной авиации РФ
1:01:14
Прес-конференція Зеленського 03.03.22
Как президент страны я не имею права боятся! Пресс-конференция Зеленского с иностранными журналистами
0:01:40
Результат переговорів України і Росії
Какой результат переговоров Украины и России сегодня, 3 марта — главные тезисы
0:07:11
Харків сьогодні
Идут обстрелы в районах Харькова – мэр Игорь Терехов о ситуации в городе
0:03:05
Пожар на Запорожской АЭС: ситуация по состоянию на утро и работает ли АЭС сейчас
Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство
Больше видео
Які країни приймають біженців з України 2022
Читать дальше
Гостеприимство Европы — какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь