Пожар на Запорожской АЭС: ситуация по состоянию на утро и работает ли АЭС сейчас

В ночь на пятницу, 4 марта, российские оккупанты открыли огонь по энергоблокам Запорожской АЭС. На территории станции возник пожар. Какая ситуация на Запорожской АЭС по состоянию на утро и удалось ли погасить возгорание, рассказываем дальше.

— В 6:20 спасатели полностью потушили возгорание на территории одного из административных зданий комплекса. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, – рассказывает начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Она также добавила, что спасателей пустили тушить не сразу, а только через несколько часов после возгорания и под “наблюдением” российских оккупантов. В общей сложности пожар тушили 44 спасателя и 11 единиц техники.

В настоящее время на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние АЭС в норме, уверяют чрезвычайники.

Между тем, в МВД Украины говорят, что опасность сохраняется, ведь в случае продолжения боевых действий со стороны российских военных, снаряд может попасть в хранилища отработанного ядерного топлива на территории АЭС. Это чревато резким повышением радиационного фона по всей этой территории.

Ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС. Доктор Комаровский дает советы, как обезопасить себя при угрозе радиоактивного заражения.