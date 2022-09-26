Йод против радиации: что делать при угрозе радиоактивного заражения

Доктор Комаровский рассказал, как обезопасить себя при угрозе радиоактивного заражения.

По его словам, первое, что происходит при радиоактивном заражении – выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу.

Есть важнейшее правило защиты: если есть угроза радиоактивного заражения, нужно принять внутрь обычный йод.

Это поможет уберечь щитовидную железу от поражения, поскольку она будет “занята” тем йодом, который вы примете внутрь.

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Принять йод необходимо, когда угроза реальна (за 30 минут до взрыва например) или в первые минуты-часы, когда объявлена тривога.

Если сделать это в первые два часа, защита превышает 90%. Если за 30 минут до взрыва – почти 100% защита.

Какой препарат использовать

Есть два варианта препаратов в таком случае. Первый – это таблетки калия йодида.

В одной таблетке 250мг. Это специальная профилактическая доза при радиации. Она огромная, во много раз превышает суточную дозу, но ее нужно принять при угрозе радиоактивного заражения.

Дозировка:

Взрослые и дети старше двух лет – 125 мг (половина таблетки).

Дети младше двух лет – 40 мг

В качестве альтернативы можно использовать обычный раствор 5% йода. Он есть в любой аптеке и в любой автомобильной аптечке. Более правильным будет выпить всю дозу за один раз. Йод можно накапать в теплое молоко или воду.

Важное замечание: детям до 5 лет принимать йод внутренне нельзя, однако можно рисовать йодную сеточку на коже.

Дозировка:

Взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь

Дети 5 – 14 лет – 20 капель внутрь

Дети 2 – 5 лет – 20 капель на кожу

Дети младше 2 лет – 10 капель на кожу

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как оказывать первую медицинскую помощь.