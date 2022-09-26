Йод проти радіації: що робити у разі загрози радіоактивного зараження

Доктор Комаровський розповів, як убезпечити себе у разі загрози радіоактивного зараження.

За його словами, перше, що відбувається внаслідок радіоактивного зараження – викид радіоактивного йоду, який “вбиває” щитоподібну залозу.

Є найважливіше правило захисту: якщо є загроза радіоактивного зараження, потрібно внутрішньо прийняти звичайний йод.

Це допоможе вберегти щитоподібну залозу від ураження, оскільки вона буде “зайнята” тим йодом, який ви приймете всередину.

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Примати йод потрібно, коли загроза реальна (за 30 хвилин до вибуху, наприклад) або в перші хвилини-години, коли оголошено тривогу.

Якщо зробити це у перші дві години, захист перевищує 90%. Якщо за 30 хвилин до вибуху – майже 100% захист.

Який препарат використовувати

Є два варіанти препаратів у такому разі. Перший – це таблетки калію йодиду.

В одній пігулці 250мг. Це спеціальна профілактична доза для радіації. Вона величезна, у багато разів перевищує добову дозу, але її потрібно прийняти при загрозі радіоактивного зараження.

Дозування:

Дорослі та діти старше двох років – 125 мг (половина таблетки).

Діти молодше двох років – 40 мг.

Як альтернативу можна використовувати звичайний розчин 5% йоду. Він є в будь-якій аптеці та в будь-якій автомобільній аптечці. Його потрібно випити за один раз. Йод можна накапати у тепле молоко чи змішати з водою.

Важливо: дітям до 5 років приймати йод внутрішньо не можна, проте можна малювати на шкірі дитини йодну сіточку.

Дозування:

Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель внутрішньо

Діти 5 – 14 років – 20 крапель внутрішньо

Діти 2 – 5 років – 20 крапель на шкіру

Діти молодші 2 років – 10 крапель на шкіру

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як надавати першу медичну допомогу під час бойових дій.