Пожежа на Запорізькій АЕС: що відомо та чи існує загроза вибуху

У ніч проти п’ятниці, 4 березня, російські окупаційні війська вгатили по Запорізькій АЕС. Внаслідок цього на потужній атомній станції розпочалася пожежа.

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов закликав негайно припинити обстріл АЕС.

Попередньо, снаряд влучив у перший енергоблок станції. Наразі гасити пожежу рятувальники не можуть, адже обстріли тривають.

— Сьогодні техніка Російської Федерації в кількості близько 100 одиниць зайшла в місто. О дев’ятій годині вони прорвалися через блок-пост міста та висунулися до промислового майданчика Запорізької АЕС, — розповів представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз.

За словами Андрія Туза, існує реальна загроза ядерній безпеці, адже на території АЕС також розміщене сховище відпрацьованого ядерного палива.

Загрози розповсюдження радіації поки не зафіксовано.

Наразі вітер з боку станції дме в напрямку південно-східних областей України, Криму, а також російських Ростова-на-Дону та Краснодара.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС Європи.

Чільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на обстріл Запорізької АЕС. Він закликав російську армію негайно припинити вогонь, пропустити пожежників та встановити зону безпеки.

Дипломат наголосив, що вогонь уже палає, тож у разі вибуху наслідки можуть бути тяжчими за Чорнобиль.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!