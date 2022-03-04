Україна

Пожежа на Запорізькій АЕС: що відомо та чи існує загроза вибуху

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 04 Березня 2022, 02:34

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Закриття неба над Україною - що це означає
Тисячі врятованих життів. Чому Україна так прагне закритого неба від військової авіації РФ
1:01:14
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