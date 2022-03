Пожар на Запорожской АЭС: что известно и существует ли угроза взрыва

В ночь на пятницу, 4 марта, российские оккупационные войска открыли прицельный огонь по Запорожской АЭС. В результате этого на мощной атомной станции начался пожар.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал немедленно прекратить обстрел АЭС.

Впоследствии стало известно, что снаряд попал в первый энергоблок станции. В настоящее время начать тушение пожара спасатели не могут, поскольку обстрелы продолжаются.

– Сегодня техника Российской Федерации в количестве около 100 единиц зашла в город. В девять часов они прорвались через блокпост города и выдвинулись к промышленной площадке Запорожской АЭС, — рассказал представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз.

По словам Андрея Туза, существует реальная угроза ядерной безопасности, ведь на территории АЭС также находится хранилище отработанного ядерного топлива.

Информации о нарушении радиационного фона пока нет.

В настоящее время ветер со стороны станции дует в направлении юго-восточных областей Украины, Крыма, а также российских Ростова-на-Дону и Краснодара.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел Запорожской АЭС. Он призвал российскую армию немедленно прекратить огонь, пропустить пожарных и установить зону безопасности.

Дипломат подчеркнул, что огонь уже пылает, поэтому в случае взрыва последствия могут быть тяжелее Чернобыля.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!