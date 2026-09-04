Польща закриває небо з 10 вересня 2026: чи літатимуть пасажирські літаки

Чи виконуватимуться пасажирські перевезення з найближчих до кордону з Україною аеропортів і чому Польща вводить подібні обмеження — у матеріалі.

Польща закриває небо з 10 вересня 2026

Польське агентство аеронавігаційних послуг PANSA оголосило про запровадження на сході країни обмежень повітряного руху у формі спеціальної зони EP R131. Повідомлення про це з’явилося на офіційному сайті Оперативного командування видів Збройних сил Польщі DORSZ.

Важливо, що ці обмеження не означають, що небо повністю закрите для пасажирської авіації.

Зона EP R131 охоплює простір від землі до рівня FL95 — приблизно 3 км висоти. Пасажирські літаки виконують рейси на значно більшій висоті, і під дію обмежень не потрапляють.

Українці, які літають з польських аеропортів, не відчують цієї заборони. Рейси не відміняються, припинення пасажирського авіасполучення не буде.

Зона обмеження польотів простягатиметься приблизно на 20–50 км углиб польської території залежно від конкретної ділянки.

EP R131 стала продовженням попередньої обмеженої зони EP R130. PANSA наголошує, що вхід до активної зони повітряних суден, які не відповідають встановленим критеріям, є порушенням польського авіаційного законодавства.