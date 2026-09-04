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Польща закриває небо з 10 вересня 2026: чи літатимуть пасажирські літаки

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
польща закриває небо з 10 вересня
Фото Pexels

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