Польща закриває небо з 10 вересня 2026: чи літатимуть пасажирські літаки

У Польщі з 10 червня до 9 грудня 2026 року запроваджують обмеження повітряного руху в східній частині країни, вздовж кордонів України та Білорусії.
PANSA не стверджує, що EP R131 вводять через конкретні російські атаки, дрони чи інциденти на українському кордоні.
В офіційному повідомленні вказується лише, що зона запроваджується “на прохання Оперативного командування Збройних сил” і “через необхідність забезпечення безпеки держави”.
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