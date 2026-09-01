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За російську мову в шкільних чатах можуть покарати батьків і вчителів: розмір штрафу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 16:00 4 хв.
Штраф до 11 900 грн: мовний омбудсмен нагадала про правила для шкіл
Фото Pexels

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