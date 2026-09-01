За російську мову в шкільних чатах можуть покарати батьків і вчителів: розмір штрафу

За порушення мовного законодавства у сфері освіти можуть оштрафувати на суму до 11 900 грн. Про це нагадала Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, яка напередодні нового навчального року представила практичну пам’ятку для педагогів.

У документі роз’яснюється, якою мовою мають спілкуватися учасники освітнього процесу, зокрема під час уроків, перерв, позакласних заходів та у робочих батьківських чатах.

Відповідне звернення до освітян оприлюднили 11 серпня 2026 року на офіційному сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

За що у школі можуть оштрафувати

У пам’ятці окремо нагадали про адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо застосування державної мови.

Відповідно до статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за перше встановлене порушення передбачене попередження або штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті це від 3400 до 5100 грн.

Якщо таке порушення повториться протягом року, розмір штрафу становитиме від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів — від 8500 до 11 900 грн.

Тобто максимальна сума штрафу за повторне порушення мовних вимог у сфері освіти може сягати 11,9 тис. грн.

Водночас в Уповноваженої наголошують, що відповідальність може наставати за встановлене та доведене порушення. Рішення про застосування заходів реагування не мають ґрунтуватися лише на припущеннях чи суспільній оцінці ситуації.

Українською мають спілкуватися не лише на уроках

У пам’ятці зазначається, що освітній процес не обмежується часом проведення уроку. Він охоплює навчальну, виховну, організаційну та іншу діяльність, пов’язану з роботою закладу освіти.

Тому вимога застосовувати державну мову поширюється на спілкування педагогів з учнями під час уроків, перерв, виховних та позакласних заходів, а також інших форм освітньої комунікації.

— Школа – це простір, де гартується світогляд нової України, а ви – ті, хто щодня перебуває на передовій формування нашого світоглядного, мовного та культурного середовища, — наголосила Олена Івановська.

У документі також наведено положення статті 21 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Відповідно до неї, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Педагогічні працівники мають застосовувати українську під час виконання службових обов’язків.

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Мовні вимоги стосуються і батьківських чатів

Окрему увагу в пам’ятці приділили спілкуванню батьків із педагогами та адміністрацією.

Батьки є учасниками освітнього процесу. Тому листування щодо організації навчання у батьківських групах, месенджерах, а також спілкування з учителями й адміністрацією в Уповноваженої відносять до публічної освітньої сфери.

— Комунікація учасників освітнього процесу (батьків, вихователів, педагогів, адміністрації, учнів) у робочих та батьківських групах, пов’язана з організацією навчання, не є приватною – вона стосується освіти як публічної сфери суспільного життя, а отже, здійснюється державною мовою, — йдеться у пам’ятці.

Водночас дія Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” не поширюється на приватне спілкування. Також педагог не зобов’язаний переходити на іншу мову на вимогу батьків.

Що радять учителям

Уповноважена рекомендує педагогам коректно нагадувати учасникам освітнього процесу про необхідність використовувати державну мову під час уроків, виховних заходів, офіційних шкільних подій та в робочих класних чатах.

Окремо в пам’ятці радять педагогам не переходити на мову держави-агресора під час виконання професійних обов’язків.

Водночас роз’яснювати мовні вимоги батькам рекомендують спокійно та без конфронтації. Йдеться про те, щоб пояснювати правові підстави вимоги, а не представляти її як особисту позицію конкретного вчителя.

Уповноважена також радить педагогам наголошувати, що використання української мови в освітньому середовищі є вимогою законодавства.

Раніше ми розповідали, чи можуть вчителі говорити російською у школі — читай у матеріалі, як педагоги мають спілкуватися в закладі.

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