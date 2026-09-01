1 вересня 2026: як навчатимуться школярі та що відомо про укриття

Сьогодні, 1 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік. Новий навчальний рік розпочали близько 25 тисяч закладів освіти. Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а держава продовжить розширювати мережу укриттів.

Як навчатимуться діти з 1 вересня

Про підготовку освітньої системи до нового навчального року повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко. За його словами, головним пріоритетом залишається безпека дітей та працівників освіти. Там, де дозволяє ситуація, школи та садочки працюватимуть очно. В інших громадах використовуватимуть змішаний або дистанційний формат.

Наш орієнтир незмінний: максимально повертати дітей до очного навчання там, де це дозволяє безпекова ситуація, — зазначив Андрій Бутенко.

Водночас рішення про формат навчання ухвалюватимуть з урахуванням ситуації безпосередньо в конкретному населеному пункті, наявності укриття, енергопостачання та можливостей самого закладу.

Скільки дітей мають доступ до укриттів

Наразі укриттями різних типів забезпечені понад 82% вихованців дитсадків та учнів шкіл. Йдеться про більш ніж 9 тисяч закладів дошкільної освіти та понад 11 тисяч шкіл.

Цього року держава передбачила 6 млрд грн на створення безпечного освітнього середовища. Із цієї суми 1 млрд грн уперше спрямували на будівництво підземних дитячих садків.

Перший такий садочок уже працює на Харківщині. У прифронтових регіонах також функціонують близько 100 протирадіаційних укриттів, які дозволяють проводити навчання навіть за умов постійних обстрілів. Ще 131 укриття планують добудувати коштом державного бюджету. Серед них — 18 підземних дитячих садків.

Після завершення запланованих робіт доступ до укриттів матимуть близько 87% вихованців та учнів. До кінця 2027 року цей показник планують довести до 92%.

Що відбувається з укриттями у Києві та області

Окремо міністр розповів про ситуацію у столиці та Київській області, які останнім часом зазнають масованих російських атак.

— Укриття в Києві мають 528 закладів дошкільної освіти, у школах — працюють 435 укриттів. Це дає можливість забезпечити ними 91% вихованців та учнів столиці. Водночас 23 садочки та 20 шкіл не мають власних укриттів — для організації освітнього процесу вони використовують орендовані безпечні простори, — акцентував посадовець.

На Київщині у дитсадках облаштовано 507 укриттів, а в школах — 658. Це дає можливість забезпечити укриттями понад 90% вихованців та учнів області.

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Якою буде ситуація у прифронтових областях

Єдиного формату навчання для всіх прифронтових громад не буде. Десь діти навчатимуться дистанційно, а десь зможуть поєднувати очні заняття з дистанційними.

В Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та частині Дніпропетровської області змішане навчання можливе навіть у закладах із найпростішими укриттями. Ним охоплено близько 80% вихованців дитсадків та учнів шкіл.

У Запорізькій області цей показник становить близько 72%.

Найскладнішою залишається ситуація на Харківщині. Через безпекові ризики змішане навчання там організовують переважно у підземних школах. Наразі в області працюють 17 таких закладів, ще сім планують добудувати на початку навчального року.

Джерела говорять, що змішане навчання через безпекову ситуацію застосовують переважно або лише в підземних школах, а в інших випадках — дистанційне.

Окремо в МОН наголосили на організації харчування дітей. Якщо через безпекові умови заклад не може забезпечити повноцінне гаряче харчування, дітям мають надавати готові до споживання продукти відповідно до передбаченого меню.

Чи проводитимуть святкові заходи 1 вересня

Напередодні нового навчального року в МОН закликали керівників закладів освіти та громад не ставити урочистості вище за безпеку.

Безпека важливіша за будь-які урочистості, — наголосив міністр.

У громадах із високим рівнем ризику масові заходи проводити не рекомендують. Якщо ж ситуація дозволяє організувати святкування, кількість учасників не повинна перевищувати місткість укриття.

Також заздалегідь мають бути визначені дії учасників освітнього процесу у разі оголошення повітряної тривоги.

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