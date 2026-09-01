Для тебе Освіта

1 вересня 2026: як навчатимуться школярі та що відомо про укриття

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 12:00 4 хв.
Новий навчальний рік в Україні: як навчатимуться школярі 1 вересня
Фото Pexels

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