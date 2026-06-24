Для тебе Освіта

Реформа старшої школи: як працюватимуть гнучкі розклади та самостійний вибір предметів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Червня 2026, 12:00 4 хв.
Реформа-2027: як працюватимуть змінні групи
Фото Pexels

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