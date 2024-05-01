Куди вступити після дев’ятого класу — шляхи та напрями, доступні після здобуття базової середньої освіти

Після отримання базової середньої освіти школярі можуть продовжити своє навчання у школі та закінчити 11 класів. Але дехто хоче опанувати професію вже зараз, а хтось шукає ширші можливості для вивчення окремих дисциплін.

Тому після дев’ятого класу є можливість вступу до різних навчальних закладів, якою можна скористатися, склавши іспити. У деяких з них учні навіть отримують стипендії та місце в гуртожитку. Розповідаємо, куди можна вступити після 9 класу.

Куди піти навчатися після 9 класу — вступ до закладу професійно-технічної освіти

Атестат про базову середню освіту дає можливість вступати до закладу професійно-технічної освіти. Це професійне училище або ліцей.

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Всього за три роки учні такого навчального закладу вже можуть отримати професію та почати свій кар’єрний шлях.

До того ж у професійних училищах система навчання нагадує університетську, тому учням з гарними результатами виплачують стипендії.

Розмір такої виплати для учнів закладів професійної або професійно-технічної освіти у 2024 році становить 1250 грн.

На жаль, за навчанням в таких закладах закріпився стереотип другосортності. Однак це гарна сходинка для тих, хто ще не визначився зі своїм шляхом у вищій освіті.

Окрім технічних професій на кшталт сантехніка, слюсаря, столяра, електрозварника та авторемонтника, професійна освіта включає професії садівника, кондитера, діловода, ювеліра, флориста та інших.

Також великий плюс навчання у закладах професійної освіти — це можливість випробувати певну професію на практиці. Адже навчання відбувається в максимально наближених до робочих умовах.

Вступ після 9 класу в заклад професійної освіти означає, що вже після його завершення можна одразу влаштуватися на роботу.

Але якщо є бажання, то можна продовжити здобувати освіту, наприклад, вступивши до закладу фахової передвищої або навіть вищої освіти.

Щоб вступити після дев’ятого класу в професійне училище чи ліцей, потрібно подати такі документи:

заява про зарахування;

оригінал або копія свідоцтва про закінчення дев’ятого класу;

медична довідка;

документи, що підтверджують право на пільги (якщо є).

Переважно в заклади професійної освіти приймають за середнім балом шкільного атестата, але в окремих випадках також проводять співбесіди.

Проглянути список професій, які можна здобути в професійно-технічних закладах, та обрати місце навчання можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Вступ після дев’ятого класу до коледжів

Одним із найпопулярніших варіантів, куди можна вступити після 9 класу, є коледжі. Тут можна здобути ступінь фахового молодшого бакалавра. Зокрема, йдеться про вибір спеціалізованої фахової передвищої освіти: військової, спортивної, медичної, мистецької тощо.

Але коледж не обмежується лише цими спеціальностями. Також можна отримати такі кваліфікації:

харчові технології;

облік і оподаткування;

інженерія програмного забезпечення;

підприємництво та торгівля тощо.

Повний список коледжів та всю детальну інформацію про них можна знайти за посиланням.

Розмірковуючи, куди можна вступити після 9 класу, важливо пам’ятати, що навчання в коледжі може тривати від трьох до чотирьох років. Це залежить від спеціальності.

На відміну від профільної освіти, що оплачується державою, вступ до коледжів проходить на конкурсній основі. Тож бюджетне місце потрібно здобути на вступних випробуваннях.

Стипендія для учнів коледжів становить 1 510 грн.

Для вступу в коледж після дев’ятого класу потрібно скласти іспити. Вони проходять у таких форматах:

індивідуальна усна співбесіда;

творчий конкурс для творчих спеціальностей;

вступні випробування у формі тестування.

Після завершення навчання у коледжі можна або піти працювати за фахом, або продовжити освіту, вступивши до університету.

Перевага навчання в коледжі полягає в тому, що вчитися можна за скороченим терміном навчання, якщо спеціальність споріднена з тією, яку вступник здобув у коледжі.

Також читай, куди можна вступити, не склавши мультипредметний іспит.

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