Для тебя Образование

1 сентября 2026: как будут учиться школьники и что известно об укрытиях

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 сентября 2026, 12:00 4 мин.
Новый учебный год в Украине: как будут учиться школьники 1 сентября
Фото Pexels

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