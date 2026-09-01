1 сентября 2026: как будут учиться школьники и что известно об укрытиях

Сегодня, 1 сентября, в Украине начался новый учебный год. Новый учебный год начали около 25 тысяч учебных заведений.Формат обучения будут определять в зависимости от ситуации с безопасностью, а государство продолжит расширять сеть укрытий.

Как будут учиться дети с 1 сентября

О подготовке системы образования к новому учебному году сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко. По его словам, главным приоритетом остается безопасность детей и работников образования. Там, где позволяет ситуация, школы и детские сады будут работать очно. В других общинах будут использовать смешанный или дистанционный формат.

Наш ориентир неизменен: максимально возвращать детей к очному обучению там, где это позволяет ситуация с безопасностью, — отметил Андрей Бутенко.

В то же время решение о формате обучения будут принимать с учетом ситуации непосредственно в конкретном населенном пункте, наличия укрытия, энергоснабжения и возможностей самого учреждения.

Сколько детей имеют доступ к укрытиям

Сейчас укрытиями разных типов обеспечены более 82% воспитанников детских садов и учеников школ. Речь идет о более чем 9 тысячах учреждений дошкольного образования и более 11 тысячах школ.

В этом году государство предусмотрело 6 млрд грн на создание безопасной образовательной среды. Из этой суммы 1 млрд грн впервые направили на строительство подземных детских садов.

Первый такой детский сад уже работает на Харьковщине. В прифронтовых регионах также функционируют около 100 противорадиационных укрытий, которые позволяют проводить обучение даже в условиях постоянных обстрелов. Еще 131 укрытие планируют достроить за счет государственного бюджета. Среди них — 18 подземных детских садов.

После завершения запланированных работ доступ к укрытиям будут иметь около 87% воспитанников и учеников. До конца 2027 года этот показатель планируют довести до 92%.

Что происходит с укрытиями в Киеве и области

Отдельно министр рассказал о ситуации в столице и Киевской области, которые в последнее время подвергаются массированным российским атакам.

— Укрытия в Киеве имеют 528 учреждений дошкольного образования, в школах — работают 435 укрытий. Это дает возможность обеспечить ими 91% воспитанников и учеников столицы. В то же время 23 детских сада и 20 школ не имеют собственных укрытий — для организации образовательного процесса они используют арендованные безопасные пространства, — акцентировал чиновник.

В Киевской области в детских садах оборудовано 507 укрытий, а в школах — 658. Это дает возможность обеспечить укрытиями более 90% воспитанников и учеников области.

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Какой будет ситуация в прифронтовых областях

Единого формата обучения для всех прифронтовых общин не будет. Где-то дети будут учиться дистанционно, а где-то смогут сочетать очные занятия с дистанционными.

В Одесской, Черниговской, Сумской, Николаевской и части Днепропетровской области смешанное обучение возможно даже в учреждениях с простейшими укрытиями. Им охвачено около 80% воспитанников детских садов и учеников школ.

В Запорожской области этот показатель составляет около 72%.

Самой сложной остается ситуация на Харьковщине. Из-за рисков безопасности смешанное обучение там организуют преимущественно в подземных школах. Сейчас в области работают 17 таких учреждений, еще семь планируют достроить в начале учебного года.

Источники говорят, что смешанное обучение из-за ситуации безопасности преимущественно или только в подземных школах, а в других случаях — дистанционное.

Отдельно в МОН подчеркнули организацию питания детей. Если из-за условий безопасности учреждение не может обеспечить полноценное горячее питание, детям должны предоставлять готовые к употреблению продукты в соответствии с предусмотренным меню.

Будут ли проводить праздничные мероприятия 1 сентября

Накануне нового учебного года в МОН призвали руководителей учреждений образования и общин не ставить торжества выше безопасности.

Безопасность важнее любых торжеств, — подчеркнул министр.

В общинах с высоким уровнем риска массовые мероприятия проводить не рекомендуют. Если же ситуация позволяет организовать празднование, количество участников не должно превышать вместимость укрытия.

Также заранее должны быть определены действия участников образовательного процесса в случае объявления воздушной тревоги.

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