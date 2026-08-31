Вероятный визит Анджелины Джоли в Украину: в соцсетях появились многочисленные фото

Голливудская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли, вероятно, в третий раз приехала в Украину. Пока нет официального подтверждения визита американской звезды, но в соцсетях появились многочисленные фото в ряде украинских городов.

Информация о приезде Анджелины Джоли появилась накануне в региональных Telegram-каналах.

Анджелина Джоли в Украине: что известно

Сообщения о приезде Анджелины Джоли в Украину впервые обнародовали в субботу, 29 августа, во львовских Telegram-каналах. На канале Типовий Львів сообщили о том, что Анджелина Джоли едет во Львов. Подписчики канала якобы видели актрису в сопровождении охранников.

Позже на канале также появилось сообщение о том, что голливудскую звезду заметили уже в Тернополе. Был обнародован ряд фотографий, на которых, вероятно, кинозвезда находится в заведении в сопровождении мужчины.

— Наша эксклюзивная информация подтвердилась: Анджелина Джоли действительно приехала в Украину — вчера ее заметили не только во Львове, но и в Тернополе, — говорится в сообщении.

О предполагаемом визите Анджелины Джоли в Тернополь сообщил также Telegram-канал Файне місто. По его информации, известная актриса побывала в тернопольском ресторане Старий Млин.

В Facebook были обнародованы видео с камер наблюдения от 29 августа, на которых, вероятно, голливудская актриса заходит в Старий Млин и садится за столик.

— Украинская кухня, которую хочется показывать миру! В Старом Млині Анджелина Джоли отведала блюда, в которых настоящий вкус Украины: традиции, щедрость и любовь к своей кухне. Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща, — говорится в сообщении заведения.

На следующий день, 30 августа, Telegram-канал ОК Кременчуг обнародовал фото женщины в магазине, также похожей на Джоли, и отметил, что ее увидели подписчики канала в одном из торговых центров города.

Читать по теме Анджелина Джоли выиграла суд: Брэд Питт не получил доступа к ее переписке Брэд Питт проиграл суд по делу Miraval.

Вчера, 30 августа, харьковские СМИ тоже сообщили о предполагаемом визите Анджелины Джоли в Харьков. Актрису якобы видели в районе Холодной Горы на одной из улиц в сопровождении других людей.

Анджелина Джоли уже несколько раз приезжала в Украину во время полномасштабной войны. Первый визит состоялся весной 2022 года, когда актриса посетила во Львове детей, пострадавших из-за российского обстрела в Краматорске. Второй раз кинозвезда вернулась в Украину осенью 2025 года, посетив Херсон и Николаев.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли посещала украинских детей в больнице Италии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!