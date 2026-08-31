Стиль жизни Шоу-биз

Вероятный визит Анджелины Джоли в Украину: в соцсетях появились многочисленные фото

Марина Слизовская 31 августа 2026, 13:30 3 мин.
Анджелина Джоли
В Instagram Джоли пока нет подтверждения визита в Украину Фото Getty Images

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