Анджелину Джоли заметили в Херсоне: что известно о приезде актрисы

Американская актриса Анджелина Джоли посетила украинский Херсон. Об этом сообщил в Facebook бывший депутат городского совета Виталий Богданов, обнародовав фото с Джоли в бронежилете.

По данным местных СМИ и пабликов в соцсетях, актриса побывала в медицинских учреждениях города, в частности в роддоме и детской больнице. На фото видно, что Джоли тоже встретилась с детьми в укрытии.

Цель визита официально не уточнялась, однако, как пишут СМИ, наиболее вероятно, что это гуманитарная поездка в рамках ее деятельности в ООН.

Ранее мы писали, что голливудская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли была во Львове

