Анджелина Джоли выиграла суд: Брэд Питт не получил доступа к ее переписке

Многолетняя судебная эпопея вокруг французского поместья и винодельни Château Miraval получила новый неожиданный поворот. На этот раз фортуна улыбнулась актрисе: суд Лос-Анджелеса встал на сторону Анджелины, защитив ее право на конфиденциальность переписки, к которой так стремился получить доступ ее бывший муж. Об этом пишет TMZ.

Тайна 22 писем: почему Брэд Питт потерпел неудачу

Этот раунд юридического противостояния сосредоточился вокруг попыток команды Питта получить доступ к частным электронным письмам Джоли. 62-летний актер настаивал на раскрытии переписки Анджелины с её бизнес-менеджерами, публицистами и финансовыми консультантами, утверждая, что эти документы прольют свет на истинные мотивы продажи её доли в Château Miraval.

Тем не менее Анджелина Джоли суд выиграла. Судья Высшего суда округа Лос-Анджелес постановил, что даже если письма не отправлялись напрямую адвокатам, они являются частью юридической стратегии. Следовательно, документы защищены привилегией конфиденциальности.

Адвокат актрисы Пол Мерфи не скрывал удовлетворения от решения, отметив, что Брэд Питт в этом вопросе проиграл вчистую: сначала он требовал более сотни документов, затем сократил список до 22, но в итоге получил ноль. По мнению защиты Джоли, такие действия актера — это не просто поиск доказательств, а очередная попытка контролировать жизнь бывшей жены.

— Это важная победа для госпожи Джоли. Решение показывает, что господин Питт полностью перешел границы, когда пытался получить доступ к очевидно привилегированным документам. Напомним, сначала он требовал 126 привилегированных документов, затем сократил требования до 22, а теперь не получит ничего. Это часть модели поведения господина Питта — стремление контролировать всё, что касается Анджелины, включая ее общение с собственными адвокатами. Мы очень довольны тем, что и апелляционный суд, и суд первой инстанции в конечном итоге это остановили, — отметил правозащитник актрисы.

Из-за чего начался конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта

Стоит напомнить, что конфликт из-за винодельни Miraval является лишь одним из фронтов масштабной войны, которая началась после того, как развод Джоли и Питта стал официальным. Основная претензия бывшего мужа заключается в том, что Анджелина продала свою долю бизнеса российскому предпринимателю Юрию Шефлеру, якобы нарушив их джентльменское соглашение о праве первоочередного выкупа.

Со своей стороны, актриса утверждает, что переговоры с Питтом провалились из-за его требования подписать слишком жесткое соглашение о неразглашении (NDA), которое заставило бы её молчать об определенных аспектах их семейного жизни.

Позиция стороны Питта: временная защита или сокрытие правды

Несмотря на поражение в вопросе переписки, источники из окружения актера призывают не спешить с выводами. Представители Питта намекают, что это лишь временная защита, которая позволяет Джоли скрывать информацию о её реальных намерениях во время сделки. Актер также пытается ускорить судебное разбирательство, заявляя, что из-за постоянных задержек он не может полноценно распоряжаться поместьем, в которое вложил столько сил и средств.

Хотя суд отказал Анджелине в наложении денежных санкций на сторону Питта (она требовала 34 тысячи долларов на судебные издержки), победа в вопросе неприкосновенности личной переписки дает ей весомое преимущество в дальнейшей борьбе.

