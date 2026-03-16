Оскар 2026: все победители американской кинопремии

В ночь с 15 на 16 марта 2026 Голливуд отпраздновал главную ночь кино — 98-ю церемонию вручения премии Оскар. Ведущий вечера Конан О’Брайен со сцены театра Долби объявил имена запечатлевших свое имя в истории кинематографа.

Церемония этого года стала настоящим бенефисом драмы Одна битва за другой и принесла несколько сенсационных побед, которые навсегда изменили статистику Американской киноакадемии.

Оскар 2026: кто получил заветную кинопремию

Главным победителем года стала лента Одна битва за другой, получившая заветную статуэтку за Лучший фильм. Создатель картины Пол Томас Андерсон забрал сразу две личные награды за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

Успех фильма подкрепил и Шон Пенн, для которого роль второго плана в этой драме стала уже третьим Оскаром карьере.

Актерские категории были насыщены драматизмом и новыми именами. Майкл Б. Джордан завоевал победу как лучший актер за роль в напряженном триллере Грешники.

Лучшей актрисой признали Джесси Бакли за роль в биографической драме Гамнет. Особенно трогательным стал момент награждения Эми Мэдиган за лучшую женскую роль второго плана в фильме Оружие – актриса получила свою статуэтку спустя 40 лет после первой номинации.

Церемония 2026 года вошла в историю благодаря категории Лучшая операторская работа. Впервые за почти столетие премии эту награду получила женщина — Отам Дюраль Аркапау за визуальное решение фильма Грешники.

Кроме того, Киноакадемия впервые вручила Оскар за лучший кастинг, где победительницей стала Кассандра Кулукундис (Одна битва за другой), что официально признало важность профессии кастинг-директора.

Визуальный и технический сектор распределились между большими блокбастерами и атмосферными горорами. Франкенштейн стал лидером в художественных категориях, забрав статуэтки за лучший грим, прически, дизайн костюмов и работу художников-постановщиков. Аватар: Огонь и пепел ожидаемо подтвердил свою победу в сфере визуальных эффектов.

В других важных категориях победы одержали:

Лучший международный фильм: Сентиментальная ценность.

Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина.

Лучшая анимация: Кейпоп-охотницы на демонов.

Лучший звук: F1: Фильм, сумевший передать скорость не только визуально, но и акустически.

Шведский композитор Людвиг Йоранссон получил очередную награду за саундтрек к Грешникам, а лучшей песней признали драйвовую композицию Golden по анимационному хиту об охотницах на демонов.

