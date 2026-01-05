Critics Choice Awards 2026: какой фильм сочли лучшим

В ночь на 5 января 2026 года в Санта-Монике (Калифорния) состоялась 31 церемония вручения премии Critics Choice Awards. Ассоциация кинокритиков США и Канады отметила лучшие достижения в кинематографе и телевидении за прошлый год.
Читай в материале, номинации Critics Choice Awards 2026 и кто в них одержал победу.
Critics Choice Awards 2026: кто одержал уверенные победы
Как пишет Variety, главным победителем вечера стал фильм Одна битва за другой (One Battle After Another). Лента не только получила звание лучшего фильма года, но и принесла Полу Томасу Андерсону награду за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.
Вот список номинаций и их победителей на Critics Choice Awards 2026:
- Лучший фильм: Одна битва за другой
- Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой)
- Лучший актер: Тимоти Шаламе (Марти Суприм. Гений комбинаций)
- Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет)
- Лучший актер второго плана: Джейкоб Элорди (Франкенштейн)
- Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган (Оружие)
- Лучший молодой актер: Майлз Кетон (Грешники)
- Лучший актерский ансамбль: Франсин Мейслер (Грешники)
- Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники)
- Лучший адаптивный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой)
- Лучшая песня: Golden, Эдже, Марк Сонненблик, Идо и Тедди (KPop Demon Hunters)
- Лучший анимационный фильм: KPop Demon Hunters
- Лучший иностранный фильм: Тайный агент
- Лучший анимационный сериал: South Park
- Лучшая комедия: Голый пистолет
- Лучший минисериал: Юношество
- Лучший комедийный сериал: Студия
- Лучший актер комедийного сериала: Сет Роген (Студия)
- Лучшая актриса комедийного сериала: Жан Смарт (Hacks)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Айк Барингольц (Студия)
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Жанель Джеймс, Abbott Elementary
- Лучший драматический сериал: Питт
- Лучший актер драматического сериала: Ноа Вайли (Питт)
- Лучшая актриса драматического сериала: Риа Сигорн (Pluribus)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трамелл Тиллман (Разрыв)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса (Питт)
- Лучшее ток-шоу: Джимми Киммел вживую!
Critics Choice Awards считается одним из самых точных провозвестников премии Оскар. Статистически более 70% победителей этой премии получают золотую статуэтку Американской киноакадемии.
