Critics Choice Awards 2026: какой фильм сочли лучшим

В ночь на 5 января 2026 года в Санта-Монике (Калифорния) состоялась 31 церемония вручения премии Critics Choice Awards. Ассоциация кинокритиков США и Канады отметила лучшие достижения в кинематографе и телевидении за прошлый год.

Читай в материале, номинации Critics Choice Awards 2026 и кто в них одержал победу.

Critics Choice Awards 2026: кто одержал уверенные победы

Как пишет Variety, главным победителем вечера стал фильм Одна битва за другой (One Battle After Another). Лента не только получила звание лучшего фильма года, но и принесла Полу Томасу Андерсону награду за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.

Вот список номинаций и их победителей на Critics Choice Awards 2026:

Лучший фильм: Одна битва за другой

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой)

Лучший актер: Тимоти Шаламе (Марти Суприм. Гений комбинаций)

Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет)

Лучший актер второго плана: Джейкоб Элорди (Франкенштейн)

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган (Оружие)

Лучший молодой актер: Майлз Кетон (Грешники)

Лучший актерский ансамбль: Франсин Мейслер (Грешники)

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники)

Лучший адаптивный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой)

Лучшая песня: Golden, Эдже, Марк Сонненблик, Идо и Тедди (KPop Demon Hunters)

Лучший анимационный фильм: KPop Demon Hunters

Лучший иностранный фильм: Тайный агент

Лучший анимационный сериал: South Park

Лучшая комедия: Голый пистолет

Лучший минисериал: Юношество

Лучший комедийный сериал: Студия

Лучший актер комедийного сериала: Сет Роген (Студия)

Лучшая актриса комедийного сериала: Жан Смарт (Hacks)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Айк Барингольц (Студия)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Жанель Джеймс, Abbott Elementary

Лучший драматический сериал: Питт

Лучший актер драматического сериала: Ноа Вайли (Питт)

Лучшая актриса драматического сериала: Риа Сигорн (Pluribus)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трамелл Тиллман (Разрыв)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса (Питт)

Лучшее ток-шоу: Джимми Киммел вживую!

Critics Choice Awards считается одним из самых точных провозвестников премии Оскар. Статистически более 70% победителей этой премии получают золотую статуэтку Американской киноакадемии.

Ранее мы писали, что YouTube будет транслировать Оскар бесплатно — читай в материале, когда можно будет смотреть церемонию без доплат.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!