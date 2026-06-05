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В Киеве на Оболони в почтовом терминале взорвалась посылка: событие квалифицировали как теракт

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 июня 2026, 10:05 2 мин.
взрыв 5 июня оболонь
Фото Нацполиция

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