В Киеве на Оболони в почтовом терминале взорвалась посылка: событие квалифицировали как теракт

В Оболонском районе столицы правоохранительные органы, Служба безопасности Украины и экстренные службы устанавливают все обстоятельства трагического события, которое произошло утром 5 июня 2026 года на территории сортировочного центра одного из ведущих почтовых операторов.

По предварительным данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, мощный взрыв прогремел во время процесса осмотра и сортировки одной из посылок работниками логистического терминала — подробности читай в материале.

В результате взрыва на почтовом терминале в Киеве погиб человек

(Обновлено: 10:55) Как отметила Новая почта, работа объекта была временно приостановлена. Кроме того, компания возьмет на себя организацию похорон погибшего коллеги.

Также в сообщении было указано, что компания полностью сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами, однако до завершения расследования Новая почта воздержится от комментариев по поводу возможных причин инцидента.

В результате детонации неизвестного взрывного устройства на месте погиб 59-летний мужчина, непосредственно взаимодействующий с посылкой.

Еще двое сотрудников сортировочного центра — мужчины в возрасте 37 и 41 год — получили травмы и ранения различной степени тяжести, после чего им была оказана неотложная медицинская помощь.

Сразу после получения сигнала о чрезвычайной ситуации на территорию почтового терминала прибыли следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы столичной полиции, кинологи, спасательные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и несколько бригад экстренной медицинской помощи.

Периметр сортировочного центра оперативно окружен для безопасного проведения оперативно-розыскных мероприятий и тщательного обследования помещений на предмет наличия других подозрительных отправлений или опасных веществ.

Киевская городская прокуратура сообщила, что утренний взрыв в почтовом терминале Оболонского района квалифицирован как террористический акт.

По этому факту безотлагательно начато досудебное расследование по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает строгую ответственность за совершение террористического акта, повлекшего гибель человека.

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