Извне 4 сезон: полный график выхода серий и официальная дата релиза в Украине

Мистический городок Фромвилл продолжает свою историю в новом сезоне. По состоянию на сегодня первые два эпизода четвертой части уже вышли на экраны, позволив хотя бы немного распутать нить запутанного сюжета.

Вместе с премьерой зрителям стал доступен и официальный график выхода серий Извне 4 сезон, что позволяет четко планировать просмотр до самой кульминации в июне.

Что стало понятно из первых серий 4 сезона

Четвертый сезон начался с усиления агрессии со стороны города. Во второй серии произошло ключевое событие — трансформация таинственного Человека в Желтом. Эта сущность сменила облик и теперь появляется в городе в виде женщины, выдающей себя за дочь священника.

Первым действием этой героини стало убийство нового жителя, который только что попал во Фромвилл. Появление персонажа, притворяющегося человеком, которому обычно доверяют без колебаний, меняет правила выживания для всей общины. На фоне этих событий Бойд пытается удержать контроль над ситуацией, несмотря на все более сильное психологическое давление и последствия возвращения Смайли.

Официальный график выхода серий 4 сезона Извне

Трансляции проходят на платформе MGM+. Для зрителей, которые отслеживают расписание выхода серий 4 сезона Извне, актуальные даты следующие:

1 серия — 19 апреля 2026 года (релиз состоялся);

2 серия — 26 апреля 2026 года (релиз состоялся);

3 серия — 3 мая 2026 года;

4 серия — 10 мая 2026 года;

5 серия — 17 мая 2026 года;

6 серия — 24 мая 2026 года;

7 серия — 31 мая 2026 года;

8 серия — 7 июня 2026 года;

9 серия — 14 июня 2026 года;

10 серия (финал сезона) — 21 июня 2026 года.

Следует учитывать разницу во времени между США и Европой. Новые эпизоды выходят на MGM+ в 21:00 по восточному времени по воскресеньям, поэтому фактическая Извне 4 сезон дата выхода серий в Украине — утро понедельника.

Четвертая часть хоррора состоит из десяти эпизодов. Текущий график выхода серий Извне 4 сезон подтверждает еженедельный формат выхода без перерывов.

По состоянию на сейчас сериал дата выхода серий официально подтверждена вещателем, остается главным проектом в жанре мистического триллера на текущую весну.

Каждая следующая серия продолжает историю Джейд и Табиты возле Дерева бутылок, а также попытки Бойда сохранить стабильность в городе, где зло научилось притворяться дочерью пастора.

