Когда выйдет Извне 5 сезон: дата выхода последней части сериала-горора

Поклонники одного из самых напряженных сериалов современности получили в то же время радостное и печальное известие: популярный мистический горор ​​Извне (From) официально продлен на пятый сезон, который станет для проекта финальным.

Несмотря на предыдущие слухи о возможном закрытии после четвертой части, исполнительные продюсеры Джон Гриффин, Джефф Пинкер и Джек Бендер подтвердили, что история городка-ловушки получит полноценное и логическое завершение, как и планировалось изначально.

Извне 5 сезон: дата выхода финальной части горрора

Создатели шоу подчеркнули, что пятисезонная структура была заложена в сценарий еще на старте производства. Это означает, что финал не будет поспешным или вынужденным решением платформы MGM+.

В совместном заявлении продюсеры пообещали, что зрители наконец-то получат ответы на ключевые вопросы, хотя эти разгадки, по всей вероятности, породят новые тайны. Команда уже начала работу над сценарием завершающей главы, обещая фанатам “каскад слез и ужасов”.

График выхода новых серий Извне выглядит следующим образом: премьера долгожданного четвёртого сезона состоялась 19 апреля 2026 года. Он подхватит сюжет после шокирующего финала третьей части, где появился новый антагонист и намеки на поездки во времени.

Производство непосредственно финального пятого сезона начнется в Канаде в конце 2026 года, а его релиз на экранах ожидается уже в 2027-м.

Сериал Извне , дебютировавший в 2022 году, сумел выйти за пределы классического жанра ужасов, смешивая элементы научной фантастики и психологического триллера.

Сюжет о людях, зажатых в городе, который невозможно покинуть и где ночью по улицам бродят кровожадные монстры, получил одобрительные отзывы от ужастика Стивена Кинга.

Писатель сравнил проект с культовым сериалом Утерянные (Lost), что не удивительно, ведь оба шоу объединяет актер Гарольд Перрино и умение держать аудиторию в постоянной неизвестности.

