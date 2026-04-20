Коли вийде Ззовні 5 сезон: дата виходу останньої частини серіалу-горору

Шанувальники одного з найнапруженіших серіалів сучасності отримали водночас радісну та сумну звістку: популярний містичний горор Ззовні (From) офіційно продовжено на п’ятий сезон, який стане для проєкту фінальним.

Попри попередні чутки про можливе закриття після четвертої частини, виконавчі продюсери Джон Гріффін, Джефф Пінкер та Джек Бендер підтвердили, що історія містечка-пастки отримає повноцінне та логічне завершення, як і планувалося від самого початку.

Ззовні 5 сезон: дата виходу фінальної частини горору

Творці шоу наголосили, що п’ятисезонна структура була закладена в сценарій ще на старті виробництва. Це означає, що фінал не буде поспішним чи вимушеним рішенням платформи MGM+.

У спільній заяві продюсери пообіцяли, що глядачі нарешті отримають відповіді на ключові запитання, хоча ці розгадки, цілком імовірно, породять нові таємниці. Команда вже розпочала роботу над сценарієм завершальної глави, обіцяючи фанатам “каскад сліз та жахів”.

Графік виходу нових серій Ззовні виглядає наступним чином: прем’єра довгоочікуваного четвертого сезону відбулася 19 квітня 2026 року. Він підхопить сюжет після шокуючого фіналу третьої частини, де з’явився новий антагоніст та натяки на подорожі в часі.

Виробництво безпосередньо фінального, п’ятого сезону, розпочнеться в Канаді наприкінці 2026 року, а його реліз на екранах очікується вже у 2027-му.

Серіал Ззовні, що дебютував у 2022 році, зумів вийти за межі класичного жанру жахів, змішуючи елементи наукової фантастики та психологічного трилера.

Сюжет про людей, затиснутих у місті, яке неможливо покинути і де вночі вулицями блукають кровожерливі монстри, отримав схвальні відгуки від майстра жахів Стівена Кінга.

Письменник порівняв проєкт із культовим серіалом Загублені (Lost), що не дивно, адже обидва шоу об’єднує актор Гарольд Перріно та вміння тримати аудиторію в стані постійної невідомості.

Раніше ми писали, коли вийде Астрал 6 — читай в матеріалі точну дату прем’єри в Україні та світі.

