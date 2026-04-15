Коли вийде Астрал 6: точна дата прем’єри на світових екранах

Шанувальники культової серії фільмів жахів Астрал отримали довгоочікувані новини: шоста частина франшизи офіційно отримала назву та перший трейлер.

Sony Pictures представила перший матеріал стрічки на CinemaCon — щорічній виставці кіноіндустрії в Лас-Вегасі.

Астрал 6: дата виходу нової частини франшизи

Астрал 6 матиме офіційну назву Insidious: Out of the Further і запланований до виходу в американський прокат 21 серпня 2026 року від Sony Pictures Releasing. Фільм є сиквелом до Астрал: Червоні двері (2023) та шостою частиною франшизи Астрал.

Щодо дати виходу в Україні офіційної інформації поки немає, проте традиційно голлівудські хорори Sony з’являються у вітчизняному прокаті одночасно або з мінімальною затримкою відносно американської прем’єри.

Фільм пережив кілька змін назви: спочатку він фігурував під робочою назвою Insidious: The Bleeding World, і лише в квітні 2026 року отримав остаточну назву Insidious: Out of the Further. Крім того, стрічка була спочатку запланована на 29 серпня 2025 року, однак пізніше була знята з розкладу.

У головній ролі — Амелія Іва у образі Джемми, молодої матері, яка виховує доньку в будинку, де сама виросла. Вона виявляє, що може подорожувати до Дальнього — потойбічного простору загублених душ, що є серцем всесвіту Астрал.

Коли щось зловісне починає переслідувати її, Джемма виявляє здатність, що змінює все: вона не просто потрапляє до Дальнього — вона може повертати звідти назад те, що там мешкає. Як тільки демони усвідомлюють її силу, наш світ стає їхнім майданчиком для ігор.

Цікаво, що новий фільм є приквелом до попередніх п’яти частин Астрал, тому Патрік Вілсон і Роуз Бірн, які грали родину Ламберт у попередніх фільмах, у шостій частині не з’являться.

Франшиза Астрал залишається однією з найуспішніших серій хорорів в історії: п’ять малобюджетних фільмів зібрали у прокаті загалом 740 мільйонів доларів. Найкасовішою частиною стала Астрал: Червоні двері, яка заробила близько 189 мільйонів доларів по всьому світу.

