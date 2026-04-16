Розтин покаже 5 сезон: сюжет, кількість серій і графік виходу

Розтин покаже — український детективний серіал, судово-медична драма, де ключ до розгадки злочинів майже завжди знаходиться не в здогадках слідчих, а в тому, що говорить тіло.

Нещодавно завершився показ серіалу по телебаченню, тепер усі його серії можна переглянути в Інтернет. Скільки епізодів в серіалі Розтин покаже і що відомо про сюжет – читай у матеріалі.

Розтин покаже 5 сезон: графік виходу та скільки серій

5 сезон серіалу Розтин покаже складається з 24 серій.

Спочатку він виходив у телевізійному форматі, тобто не одразу повністю, а поступово протягом кількох тижнів.

Прем’єра сезону відбулася 23 березня 2026 року, після чого нові епізоди показували регулярно по будніх днях — зазвичай з понеділка по четвер у вечірньому ефірі телеканалу ICTV2.

Після телевізійного показу серії стали доступними онлайн — на офіційних платформах ICTV2, де їх можна переглянути у зручний для себе час.

Розтин покаже 5 сезон: про що серіал

Після подій попереднього сезону команда Олега Гончара опиняється під тиском невизначеного ворога: хтось б’є по судово-медичному бюро — через погрози та спроби дискредитувати експертів.

Кожна серія залишається окремим кримінальним розслідуванням, але всі справи починають зшиватися в єдину картину.

Паралельно розгортається особиста лінія Олега Гончара: він дізнається про викрадення своєї доньки. Поступово герой приходить до думки, що всі події — погрози, кримінальні справи, тиск на бюро — пов’язані між собою і керуються одним месником.

В 5 сезоні Розтину покаже з’являються й нові персонажі, зокрема прокурорка з минулого Гончара та новий судмедексперт, які вносять у команду і професійні конфлікти, і напругу.

Через це постає питання про довіру всередині самої команди.

Джерело фото: ICTV.ua.

