Когда выйдет Астрал 6: точная дата премьеры на мировых экранах

Почитатели культовой серии ужастиков Астрал получили долгожданные новости: шестая часть франшизы официально получила название и первый трейлер.

Sony Pictures представила первый материал ленты на CinemaCon – ежегодной выставке киноиндустрии в Лас-Вегасе. Читай, когда выйдет новая часть франшизы и полное название фильма — в материале.

Астрал 6: дата выхода новой части франшизы

Астрал 6 будет официально называться Insidious: Out of the Further и запланирован к выходу в американский прокат 21 августа 2026 года от Sony Pictures Releasing. Фильм является сиквелом к ​​Астралу: Красная дверь (2023) и шестой частью франшизы Астрал.

Что касается даты выхода в Украине, официальной информации пока нет, однако традиционно голливудские хорроры Sony появляются в отечественном прокате одновременно или с минимальной задержкой в ​​отношении американской премьеры.

Фильм пережил несколько смен названия: сначала он фигурировал под рабочим названием Insidious: The Bleeding World, и только в апреле 2026 года получил окончательное название Insidious: Out of the Further. Кроме того, лента была первоначально запланирована на 29 августа 2025 года, однако позже была снята с расписания.

В главной роли – Амелия Ива в образе Джеммы, молодой матери, воспитывающей дочь в доме, где сама выросла. Она обнаруживает, что может путешествовать в Дальнее — потустороннее пространство потерянных душ, являющееся сердцем вселенной Астрал.

Когда что-то зловещее начинает преследовать ее, Джемма проявляет изменяющую все способность: она не просто попадает в Дальнее — она может возвращать оттуда обратно то, что там живет. Как только демоны осознают ее силу, наш мир становится их площадкой для игр.

Интересно, что новый фильм является приквелом к ​​предыдущим пяти частям Астрал, поэтому Патрик Уилсон и Роуз Бирн, игравшие семью Ламберт в предыдущих фильмах, в шестой части не появятся.

Франшиза Астрал остается одной из самых успешных серий хорроров в истории: пять малобюджетных фильмов собрали в прокате 740 миллионов долларов. Самой кассовой частью стала Астрал: Красная дверь, которая заработала около 189 миллионов долларов по всему миру.

Раньше мы писали, когда выйдет Извне 4 сезон – читай в материале подробности, что известно о новом сезоне сериала ужасов.

