Стиль жизни

Звездопад Лириды 2026: в какие дни и часы ночи можно наблюдать астрономическое явление

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 16 апреля 2026, 19:00 3 мин.
звездопад лириды
Фото Pexels

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