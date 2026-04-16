Звездопад Лириды 2026: в какие дни и часы ночи можно наблюдать астрономическое явление

Во второй половине апреля 2026 года украинцы станут свидетелями одного из самых древних астрономических явлений — звездопада Лириды.

В этом году условия для наблюдения считаются почти идеальными: поскольку молодой человек пришелся на 17 апреля, в пиковые ночи Луна не будет создавать лишнюю засветку, оставляя небо максимально темным для охоты за падающими звездами.

Звездопад Лириды: когда лучше за ним наблюдать в Украине

Земля уже начала свое движение сквозь пылевой шлейф кометы C/1861 G1 (Тэтчер). Мелкие частицы хвоста кометы входят в земную атмосферу на скорости около 48 км/с и сгорают, образуя яркие вспышки.

Хотя звездопад Лириды можно заметить в течение нескольких ночей, пик активности прогнозируется на ночь с 22 на 23 апреля. По расчетам астрономов интенсивность потока достигнет максимума около 23:00, однако лучшее время для визуального наблюдения в Украине наступит позже — с 03:00 до 05:00 утра.

Читать по теме Миссия NASA Артемида II установила новый рекорд дальности пилотируемого полета от Земли Астронавты миссии Artemis II стали самыми отдаленными от Земли людьми в истории.

В этот предрассветный период радиант потока — созвездие Лиры и его яркая звезда Вега — поднимается высоко над северо-восточным горизонтом.

Даже в больших городах при ясной погоде можно будет увидеть самые яркие метеоры и болиды, однако для лучшего вида стоит выбрать открытую местность подальше от уличных фонарей. В идеальных условиях частота вспышек может достигать 15–20 метеоров в час.

Чтобы насладиться звездопадом Лириды без специального оборудования, следует соблюдать простые правила подготовки:

Выбери правильное направление: смотри на северо-восток, ориентируясь на яркую звезду Вега.

Для полной адаптации зрения к темноте требуется не менее 15–20 минут. В настоящее время категорически не рекомендуется смотреть на экран смартфона.

Самые яркие вспышки часто случаются сериями после длительных пауз, поэтому планируйте наблюдение продолжительностью не менее 30–40 минут.

Апрельские ночи все еще холодные, поэтому теплая одежда и горячий чай будут не лишними во время длительного пребывания на свежем воздухе.

Интересный факт, что благодаря отсутствию лунного света даже на бюджетную технику можно получить качественные кадры звездопада Лириды.

Для этого понадобится штатив, широкоугольный объектив (14–24 мм) и установка высокой светочувствительности ISO 800–1600 с выдержкой от 20 до 30 секунд. Режим серийной съемки значительно повысит шансы поймать болид в момент его самой яркой вспышки.

Раньше мы писали календарь астрономических событий 2026 – читай в материале, в какие дни лучше остаться дольше на улице и понаблюдать за небом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!