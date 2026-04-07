Миссия NASA Артемида II установила новый рекорд дальности пилотируемого полета от Земли

Человечество официально пересекло новый космический предел. Экипаж пилотируемой миссии NASA Артемида II установил исторический рекорд дальности полета от нашей планеты, превзойдя достижение легендарного Аполлона-13, которое держалось более полувека.

Это не просто цифры на дисплеях приборов, а фактическое расширение ареала пребывания человека во Вселенной, что открывает путь глубокому освоению космоса.

406 764 километра от планеты: человечество обновило исторический максимум

В течение 56 лет пальму первенства по дальности полета держали астронавты Джим Ловелл, Фред Хейз и Джек Свайгерт. В 1970 году из-за аварийной ситуации на борту Аполлона-13 их корабль был вынужден совершить облет Луны по траектории, которая отдалила их от Земли на 400 172 км.

Согласно сообщению NASA, команда Артемиды II успешно преодолела этот барьер, достигнув максимального расстояния в 406 764 км (252 752 мили). Таким образом, современные исследователи удалились от дома на 6601 км дальше, чем любой человек в истории.

Читать по теме NASA Artemis II: четыре астронавта впервые улетели к Луне за последние 54 года Корабль Integrity готовится к маневру перехода на траекторию полета к Луне.

В космическом агентстве этот успех назвали новой вехой для человечества, подчеркнув, что технологии корабля Орион позволили уверенно выйти за пределы рекордов ушедшей эпохи.

Кроме установления рекорда, экипаж миссии предоставил научному сообществу уникальные визуальные данные. Астронавты смогли зафиксировать так называемую “темную” сторону Луны — ее обратную сторону, которую никогда не видно с Земли из-за явления синхронного вращения нашего спутника.

Обнародованные фотографии демонстрируют контраст между двумя полушариями: если видимая часть Луны покрыта темными морями (застывшей лавой), то обратная сторона выглядит более светлой, изрезанной многочисленными кратерами и почти лишенными больших темных пятен.

Раньше мы писали, что впервые в истории астронавтка полетела к Луне – читай в материале, что о ней известно.

