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Астероид Апофис когда пролетит рядом с Землей и чего ждать человечеству

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июня 2026, 17:00 3 мин.
Астероид Апофис 2029: что известно
Фото Depositphotos

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