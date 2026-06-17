Астероид Апофис когда пролетит рядом с Землей и чего ждать человечеству

Космические события такого масштаба случаются раз в тысячелетие. В апреле 2029 года жители Земли станут свидетелями невероятного явления: мимо нашей планеты на рекордно близком расстоянии промчится огромная космическая скала.

Объект, получивший название в честь древнеегипетского демона тьмы и разрушения, уже сейчас находится под пристальным наблюдением ведущих космических агентств мира.

Астероид Апофис 2029: что о нем известно

Пик сближения придется на 13 апреля. Небесное тело пролетит на расстоянии всего 32 000 километров от поверхности Земли.

Как сообщает издание ABC News, это почти в 12 раз ближе, чем орбита Луны. Более того, астероид в 2029 году пройдет даже ниже орбит многих геостационарных спутников.

Такая близость делает событие уникальным: около двух миллиардов человек в Восточном полушарии смогут увидеть полет объекта невооруженным глазом, без помощи телескопов или биноклей.

Когда пролетит Астероид Апофис и есть ли риск столкновения

Когда Апофис был открыт в 2004 году астрономами Роем Такером, Дэвидом Толеном и Фабрицио Бернарди, его мгновенно окрестили одной из крупнейших угроз для человечества.

Однако после многолетних исследований и расчетов траектории, ученые NASA окончательно исключили возможность столкновения по крайней мере в ближайшее столетие.

Хотя астероид пролетит рядом с Землей, гравитация нашей планеты несколько изменит его орбиту вокруг Солнца, это не создаст новой опасности.

Напротив, это даст ученым редкую возможность исследовать объект, который является реликтом ранней Солнечной системы возрастом более 4,6 миллиарда лет.

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Астероид 2029: что известно о научных миссиях

Событие такого уровня требует международной кооперации. Во время конгресса Европейской науки о планетах в Хельсинки исследовательница Моника Лаццарин (Space) сообщила, что к изучению астероида готовятся три основные группы:

Европейское космическое агентство: планирует запуск миссии RAMSES для исследования внутренней структуры Апофиса;

Японское агентство аэрокосмических исследований: намерено присоединиться к европейской миссии и использовать собственные аппараты для изучения поверхности;

NASA: уже перенаправило свой аппарат для встречи с астероидом сразу после его сближения с Землей.

Заместитель главного исследователя NASA Майкл Нолан подчеркнул, что такое сотрудничество позволит провести комплексное исследование, которое невозможно было бы осуществить силами одной страны.

Астероид точно станет объектом пристального внимания обсерваторий по всему миру. Хотя его точные параметры еще уточняются, ученые Массачусетского технологического института отмечают, что средний диаметр тела составляет около 340 метров, а длина — более 450 метров.

Интересно, что после пролета мимо Земли Апофис официально изменит свой статус и станет частью группы Аполлонов — семейства астероидов, которые пересекают орбиту Земли, но имеют орбиты вокруг Солнца шире, чем земная.

Следовательно, астероид в 2029 году — это не повод для паники, а уникальное научное шоу, которое позволит человечеству заглянуть в прошлое нашей системы и обеспечить безопасное будущее.

А еще Викна делились, что NASA инициировало сотрудничество с Украиной.

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