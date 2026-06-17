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Астероїд Апофіс коли пролетить поруч із Землею та чого чекати людству

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Червня 2026, 17:00 3 хв.
Астероїд Апофіс 2029: що відомо
Фото Depositphotos

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