Астероїд Апофіс коли пролетить поруч із Землею та чого чекати людству

Космічні події такого масштабу трапляються раз на тисячоліття. У квітні 2029 року мешканці Землі стануть свідками неймовірного явища: повз нашу планету на рекордно близькій відстані промчить величезна космічна скеля.

Об’єкт, який отримав назву на честь давньоєгипетського демона темряви та руйнування, вже зараз перебуває під пильним наглядом провідних космічних агенцій світу.

Астероїд Апофіс 2029: що про нього відомо

Пік зближення припаде на 13 квітня. Небесне тіло пролетить на відстані всього 32 000 кілометрів від поверхні Землі.

Як повідомляє видання ABC News, це майже в 12 разів ближче, ніж орбіта Місяця. Ба більше, астероїд у 2029 пройде навіть нижче за орбіти багатьох геостаціонарних супутників.

Така близькість робить подію унікальною: близько двох мільярдів людей у Східній півкулі зможуть побачити політ об’єкта неозброєним оком, без допомоги телескопів чи біноклів.

Коли пролетить Астероїд Апофіс та чи є ризик зіткнення

Коли Апофіс був відкритий у 2004 році астрономами Роєм Такером, Девідом Толеном і Фабріціо Бернарді, його миттєво охрестили однією з найбільших загроз для людства.

Проте після багаторічних досліджень і розрахунків траєкторії, вчені NASA остаточно виключили можливість зіткнення принаймні на найближче століття.

Хоча астероїд пролетить поруч із Землею, гравітація нашої планети дещо змінить його орбіту навколо Сонця, це не створить нової небезпеки.

Натомість це дасть науковцям рідкісну можливість дослідити об’єкт, який є реліктом ранньої Сонячної системи віком понад 4,6 мільярда років.

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Астероїд 2029: що відомо про наукові місії

Подія такого рівня вимагає міжнародної кооперації. Під час конгресу Європейської науки про планети в Гельсінкі дослідниця Моніка Лаццарін (Space) повідомила, що до вивчення астероїда готуються три основні групи:

Європейське космічне агентство (ESA) : планує запуск місії RAMSES для дослідження внутрішньої структури Апофіса;

Японське агентство аерокосмічних досліджень : має намір долучитися до європейської місії та використати власні апарати для вивчення поверхні;

NASA: вже перенаправило свій апарат для зустрічі з астероїдом одразу після його зближення із Землею.

Заступник головного дослідника NASA Майкл Нолан підкреслив, що така співпраця дозволить провести комплексне дослідження, яке неможливо було б здійснити силами однієї країни.

Астероїд точно стане об’єктом прискіпливої уваги обсерваторій по всьому світу. Хоча його точні параметри ще уточнюються, вчені Массачусетського технологічного інституту зазначають, що середній діаметр тіла складає близько 340 метрів, а довжина — понад 450 метрів.

Цікаво, що після прольоту повз Землю Апофіс офіційно змінить свій статус і стане частиною групи “Аполлонів” — астероїдів, що перетинають земну орбіту, але мають ширші шляхи навколо Сонця.

Отже, астероїд у 2029 — це не привід для паніки, а унікальне наукове шоу, яке дозволить людству зазирнути в минуле нашої системи та забезпечити безпечне майбутнє.

А ще Вікна ділилися, що NASA ініціювало співпрацю з Україною.

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