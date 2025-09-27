Десятки сяючих метеорів: коли зорепад Оріоніди і чи буде видно в Україні

Уже зовсім скоро українці зможуть побачити одне з найкрасивіших явищ у космосі — зорепад Оріоніди або ж як іще називають таку подію — метеоритний дощ. Коли відбудеться зорепад Оріоніди, звідки його найкраще спостерігати і чи буде видно в Україні — розкажуть Вікна-Новини.

Що таке зорепад Оріоніди

Зорепад Оріоніди щороку активний саме у жовтні. Під час такого зорепаду можна побачити падіння метеоритів з інтервалом у кілька хвилин!

За годину може випасти близько 20 метеоритів. Зорепад Оріоніди є другим потоком падіння метеоритів, передує йому зорепад Драконіди, пише Time and Date.

Метеорний потік Оріоніди провокує комета Галлея. Їй потрібно близько 76 років, аби зробити повний оберт навколо Сонця. Побачити комету Галлея наступного разу можна буде тільки у 2061 році.

Зорепад отримав таку назву через те, що метеорити випадають з тої ж області, що і сузір’я.

Цей метеоритний дощ відомий як середній за інтенсивністю. Іноді він може досягати високої активності, пише Американське метеорне товариство.

У звичайний рік Оріоніди виробляють максимум 10-20 метеорів. У виняткові роки, наприклад, 2006-2009, пікова активність була на рівні Персеїд (50-75 метеорів на годину).

Зорепад Оріоніди 2025: коли відбудеться

Зорепад Оріоніди у 2025 році розпочинається восени — на початку жовтня. Він триватиме доволі довго. А саме з 2 жовтня до 12 листопада.

Пік зорепаду, коли буде найактивнішим падіння зірок, очікується в ніч з 20 на 21 жовтня. У цю ніч повня буде 0%. І небо має бути чистим.

У NASA також поділилися, що таке видовище не можна пропускати, адже цей метеорний потік є одним із найкрасивіших, особливо восени.

На годину падатиме 5-6 метеорів.

Ці метеори дуже швидкі – вони влітають в атмосферу Землі зі швидкістю близько 66 кілометрів на секунду. Швидкі метеори можуть залишати за собою шлейфи, що світяться, які видно від декількох секунд до декількох хвилин.

Чи буде видно зорепад Оріоніди в Україні

На щастя, оріоніди можна побачити як у Північній, так і в Південній півкулях після опівночі.

Аби побачити зорепад Оріоніди вживу, тобі не знадобиться телескоп. Його буде добре видно і так, за умови чистого неба.

Для зручності можна використовувати інтерактивні зоряні мапи.

Спостерігати за зорепадом, аби фотографувати ці моменти чи загадувати бажання, найкраще у період після опівночі та до початку світанку.

Краще вибратися у віддалену від забудови місцевість, наприклад, за місто. Очам потрібно дати 15-20 хвилин у темряві, аби пристосуватися і краще бачити зірки.

