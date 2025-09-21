Як утворюються зірки за 160 тисяч світлових років від нас: NASA показує фото

Національне управління аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося новими фото частини карликової галактики, розташованої неподалік Чумацького Шляху. Фотографію зробив космічний телескоп Габбл. Ділимося, що цікавого зафільмували дослідники космосу.

Нове фото з космосу: що знайшли у Великій Магеллановій Хмарі

На новому знімку можна побачити хмарний зірковий пейзаж. На фото видно ціле скупчення зірок. Знімок зробили у Великій Магеллановій Хмарі. Ця карликова галактика розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від нас у сузір’ях Золотої Риби та Менси.

Велика Магелланова Хмара важить 10–20% маси Чумацького Шляху. Це робить її найбільшою з десятків малих галактик.

Науковці NASA пояснюють, що Велика Магелланова Хмара є домівкою для масивних зоряних колисок, де газові хмари зливаються в нові зірки.

Останнє зображення показує частину другої за розміром області зіркоутворення в галактиці, яка має назву N11.

Ми бачимо яскраві молоді зірки, що освітлюють газові хмари та формують згустки пилу потужним ультрафіолетовим випромінюванням.

Дослідники додають, що було й попереднє спостереження 20-річної давнини. Отже, телескоп показує справну роботу за стільки років. Вперше Hubble проводив дослідження у 2002-2003 роках.

Астрономи вирішили послати телескоп Hubble саме в галактику N11, аби каталогізувати всі зірки з масами від 10% до 100 мас Сонця. Цього раніше не робив ніхто.

