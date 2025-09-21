Стиль життя Техно

Як утворюються зірки за 160 тисяч світлових років від нас: NASA показує фото

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Вересня 2025, 21:00 2 хв.
процес утворення зірок
Як утворюються зірки

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь