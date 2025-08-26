Комета над Україною в ніч на 26 серпня: фото та версії невідомого космічного явища

У ніч на 26 серпня в небі над Україною спостерігали дивне явище: сотні людей одночасно в Києві, Харкові, на Заході країни та на Одещині бачили тонкий промінь світла, що раптово спалахнув серед зірок і розтанув у темряві.

Мить тривала всього кілька секунд, та цього вистачило, щоб зробити фото та відео незвичайного видовища.

Більше про подію та її астрономічні інтерпретації — у матеріалі.

Промінь світла в ніч на 26 серпня: чи дійсно то була комета над Україною

На знімках добре видно яскравий вертикальний слід: тонка смуга світла, яка ніби розрізала горизонт.

У соцмережах одразу припустили, що це проліт комети, говорили також про метеорит та невідоме атмосферне явище.

Астрономи та метеорологи поки утримуються від пояснень, жодних висновків від Головної астрономічної обсерваторії НАН України чи інших установ немає, тож простір для фантазії лишається відкритим.

Серед ймовірних версій — вночі над Україною пролетіла комета C/2023 A3 (Цзицзіньшань – ATLAS), яку астрономи вважають однією з найперспективніших для спостереження.

Її ядро завбільшки півтора кілометра, воно складається з льоду й космічного пилу, а під сонячним промінням комета викидає довгий сяючий хвіст.

Якщо саме вона пролітала над Україною, то спостерігачам пощастило стати свідками унікального моменту.

Існує й інше пояснення. То був світловий стовп, що виникає, коли в атмосфері кристали льоду відбивають світло. Щоправда, такі явища частіше бачать взимку або в холодні ночі.

Проте дійсність може виявитися і доволі прозаїчною: на думку відомого астронома і коментатора космічних запусків Джонатана МакДовелла, яку він висловив у X (колишньому Twitter):

Українці стали випадковими свідками чергового запуску китайського космічного об’єкта.

Запуск мав цілком прагматичну мету — доставити на орбіту нову групу супутників Guowang, вони є частиною масштабного проекту китайського супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті.

У майбутньому ця мережа може стати аналогом Starlink і забезпечити глобальний доступ до інтернету під контролем Китаю.

Тож дивовижний промінь, який на кілька секунд розрізав нічне небо над Україною, виявився відлунням бізнес- гонки, що тепер захоплює і навколоземний простір.

