Комета над Украиной в ночь на 26 августа: фото и версии неизвестного космического явления

В ночь на 26 августа в небе над Украиной наблюдали странное явление: сотни людей одновременно в Киеве, Харькове, на Западе страны и в Одесской области видели тонкий луч света, внезапно вспыхнувший среди звезд и растаявший в темноте.

Наблюдение длилось всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы сделать фото и видео необычного зрелища.

Больше о событии и его астрономических интерпретациях — в материале.

Луч света в ночь на 26 августа: действительно ли это была комета над Украиной

На снимках хорошо виден яркий вертикальный след: тонкая полоса света, словно разрезавшая горизонт.

В соцсетях сразу предположили, что это пролет кометы, говорили также о метеорите и неизвестном атмосферном явлении.

Астрономы и метеорологи пока воздерживаются от объяснений, никаких выводов от Главной астрономической обсерватории НАН Украины или других учреждений нет, так что пространство для фантазии остается открытым.

Среди вероятных версий ночью над Украиной пролетела комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS), которую астрономы считают одной из самых перспективных для наблюдения.

Ее ядро ​​размером в полтора километра, оно состоит изо льда и космической пыли, а под солнечными лучами комета выбрасывает длинный сияющий хвост.

Если именно она пролетала над Украиной, то наблюдателям удалось стать свидетелями уникального момента.

Есть и другое объяснение. Это был световой столб, возникающий, когда в атмосфере кристаллы льда отражают свет. Правда, такие явления чаще видят зимой или холодными ночами.

Однако действительность может оказаться и достаточно прозаической: по мнению известного астронома и комментатора космических запусков Джонатана МакДовелла, которое он выразил в X (бывшем Twitter):

Украинцы стали случайными свидетелями очередного запуска китайского космического объекта.

Запуск имел целиком прагматическую цель — доставить на орбиту новую группу спутников Guowang, они являются частью масштабного проекта китайской спутниковой связи на низкой околоземной орбите.

В будущем эта сеть может стать аналогом Starlink и обеспечить глобальный доступ в интернет под контролем Китая.

Так что дивный луч, на несколько секунд разрезавший ночное небо над Украиной, оказался эхом бизнес-гонки, которая теперь захватывает и околоземное пространство.

