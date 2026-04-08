Последний этап миссии Artemis II: Orion покинул зону тяготения Луны и направляется к Земле

Первая более полувека пилотируемая миссия к Луне приближается к своему финалу. Космический корабль Orion, который в рамках миссии Artemis II совершил исторический облет спутника Земли, готовится к возвращению домой.

По данным NASA, приводка капсулы с четырьмя астронавтами на борту запланирована на эту пятницу по времени США (в субботу, 11 апреля, в 03:00 по киевскому времени). Местом посадки избрана акватория Тихого океана вблизи Сан-Диего, штат Калифорния.

На борту корабля находятся четыре исследователя, чьи имена уже вписаны в историю: астронавты NASA Рейд Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также представитель Канадского космического агентства Джереми Гансен.

В настоящее время экипаж находится на финишной прямой поездке. По информации центра управления полетами, Орион уже покинул зону лунного притяжения и стремительно приближается к Земле, находясь на расстоянии около 375 тысяч километров от планеты.

Путешествие началось в минувшую среду, когда ракета-носитель SLS успешно вывела корабль на орбиту с космодрома на мысе Канаверал. В течение полета экипаж не только испробовал системы жизнеобеспечения Ориона в условиях глубокого космоса, но и установил новые рекорды дальности полета от Земли для пилотируемых аппаратов.

Читать по теме NASA Artemis II: четыре астронавта впервые улетели к Луне за последние 54 года Корабль Integrity готовится к маневру перехода на траекторию полета к Луне.

Ожидается, что вход в атмосферу станет самым трудным испытанием для теплового щита корабля, поскольку капсула будет заходить по траектории прямого возвращения с Луны на скорости около 40 000 км/ч.

Успешное завершение этой фазы полета подтвердит готовность NASA к следующему амбициозному шагу – миссии Artemis III, предусматривающей высадку людей непосредственно на поверхность Луны.

Спасательные группы ВМС США и специалисты NASA уже находятся в повышенной готовности в районе Калифорнийского побережья. Точное время приводки — 20:07 по времени Восточного побережья США.

После прикосновения к воде экипаж пройдет первичное медицинское обследование непосредственно на борту спасательного судна, астронавты будут доставлены на сушу для последующей реабилитации.

Ранее мы писали, что миссия NASA Артемида II установила новый рекорд – читай в материале, по какому рекорду идет речь и почему это так важно.

