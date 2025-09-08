Кривавий Місяць в Україні: коли природне явище буде наступного разу

Минулої ночі, а саме з 7 на 8 вересня українці мали змогу спостерігати доволі рідкісне явище — повне місячне затемнення або ж Кривавий Місяць. Читай, коли це трапиться наступного разу та коли будуть інші подібні природні явища.

Кривавий Місяць 2026: коли буде наступного разу

Наступне повне місячне затемнення передбачається майже через півроку, а саме 2-3 березня 2026 року. Його можливо буде спостерігати з Азії, Австралії та Північної Америки. На жаль, повну фазу в Україні побачити буде неможливо.

Явище триватиме 210 хвилин або ж 3,5 години, тоді як повна фаза цього проміжку часу займатиме аж цілу годину! Деякі люди уже бронюють місця в готелях, аби насолодитися Кривавим Місяцем.

Слід зазначити, що таке затемнення, на відміну від сонячних, очам не шкодить.

Наступні сонячне та місячне затемнення: коли чекати явища

Сонячне затемнення

Сонячне затемнення — це таке астрономічне явище, коли Місяць проходить між Сонцем та Землею, у зв’язку з чим супутник частково або повністю закриває собою зорю. Це явище може трапитись лише у фазі нового місяця, і водночас супутник має проходити доволі близько до площини орбіти нашої планети, що відбувається кожні півроку. Зазвичай сонячне затемнення відбувається два рази на рік, а у деякі роки — й до п’яти.

Є декілька видів сонячних затемнень, а саме: часткове, кільцеподібне, гібридне та повне. Наступне сонячне затемнення буде майже через рік — 12 серпня 2026. Цього разу воно буде частковим, і найкраще його буде видно в акваторії Північного Льодовитого океану, західній частині Європи та північній частині Атлантичного океану.

В Україні лише західні області зможуть побачити це явище: у Львові, наприклад, Сонце буде видно закритим приблизно на 35%.

Місячне затемнення

Місячне затемнення — це астрономічне явище, що відбувається під час перебування Землі між Сонцем та Місяцем, і супутник у цей час потрапляє у тінь або напівтінь планети. Таке розташування космічних об’єктів відбувається під час сезону затемнень у фазі повного Місяця. Це явище, своєю чергою, відбувається приблизно два-три рази на рік.

Місячні затемнення також є чотирьох видів: повне, часткове, півтіньове та центральне. Ще нам відомий селенелій — горизонтальне затемнення, яке відбувається тоді, коли водночас видно і Сонце, і затемнений Місяць. Таке явище можливе лише безпосередньо перед заходом Сонця або одразу після сходу, коли обидва космічних об’єкти перебувають у майже протилежних точках неба.

Слід зазначити, що селенелій не є астрономічним явищем, це залежить напряму від місця розташування спостерігача.

Існує теорія, що у дні місячних затемнень до деяких людей приходить удача. Читай у матеріалі про місячний календар вдалих днів на вересень 2025.

