Кровавая Луна в Украине: когда природное явление будет в следующий раз

Прошлой ночью, а именно с 7 на 8 сентября украинцы имели возможность наблюдать довольно редкое явление — полное лунное затмение или Кровавую Луну. Читай, когда это случится в следующий раз и когда будут другие подобные природные явления.

Кровавая Луна 2026: когда будет в следующий раз

Следующее полное лунное затмение предполагается спустя почти полгода, а именно 2-3 марта 2026-го. Его можно будет наблюдать из Азии, Австралии и Северной Америки. К сожалению, полную фазу в Украине увидеть невозможно.

Явление будет длиться 210 минут или 3,5 часа, тогда как полная фаза этого промежутка времени будет занимать целый час! Некоторые люди уже бронируют места в отелях, чтобы насладиться Кровавой Луной.

Следует отметить, что такое затмение, в отличие от солнечных, не вредит глазам.

Следующие солнечное и лунное затмение: когда ждать явления

Солнечное затмение

Солнечное затмение — это такое астрономическое явление, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, в связи с чем спутник частично или полностью закрывает собой звезду. Это явление может произойти только в фазе нового месяца, и в то же время спутник должен проходить довольно близко к плоскости орбиты нашей планеты, что происходит каждые полгода. Обычно солнечное затмение происходит два раза в год, а в некоторые годы и до пяти.

Есть несколько видов солнечных затмений, а именно: частичное, кольцеобразное, гибридное и полное. Следующее солнечное затмение будет почти через год — 12 августа 2026 года. На этот раз оно будет частичным, и лучше всего его будет видно в акватории Северного Ледовитого океана, западной части Европы и северной части Атлантического океана.

В Украине только западные области смогут увидеть это явление: во Львове, например, Солнце будет видно закрытым примерно на 35%.

Лунное затмение

Лунное затмение – это астрономическое явление, происходящее во время пребывания Земли между Солнцем и Луной, и спутник в это время попадает в тень или полутень планеты. Такое расположение космических объектов происходит во время сезона затемнений в фазе полной Луны. Это явление, в свою очередь, происходит примерно два-три раза в год.

Лунные затемнения также четырех видов: полное, частичное, полутеневое и центральное. Еще нам известен селенелий — горизонтальное затмение, которое происходит тогда, когда одновременно видно и Солнце, и затемненную Луну. Такое явление возможно только непосредственно перед заходом Солнца или сразу после восхода, когда оба космических объекта находятся в почти противоположных точках неба.

Следует отметить, что селенелий не является астрономическим явлением, это зависит от местоположения наблюдателя.

Существует теория, что в дни лунных затмений к некоторым людям приходит удача. Читай в материале о лунном календаре удачных дней на сентябрь 2025 года.

