Місячний календар вдалих та несприятливих днів на вересень 2025: щоб планувати і перемагати

Здавна вважалося, що Місяць впливає на людське життя, і це є правдою: сучасні спостереження підтверджують, що його фази дійсно корегують наш емоційний та фізичний стан.

Тож варто навчитися жити в гармонії з місячними циклами. Це допоможе відчувати власні ритми, слухати тіло й душу. У дні енергетичного підйому братися за нові справи, а в періоди спаду — відпочивати, відновлюватися й набиратися сил.

Місячний календар на вересень 2025, фази Місяця та перелік вдалих та невдалих днів — у матеріалі.

Фази Місяця у вересні 2025

Місяць, що зростає — 1–6, 22–30 вересня;

Повня та повне місячне затемнення — 7 вересня;

Місяць, що спадає — 8–21 вересня;

Новий місяць — 22 вересня.

Коли Місяць зростає, ми відчуваємо прилив сил та ентузіазму, а коли спадає — потребу відпустити зайве, очиститися, підбити підсумки.

Повня може принести емоційні сплески, безсоння або підвищену чутливість, а от Новий місяць народжує відчуття початку, ніби у нас знову з’являється чистий аркуш для планів і мрій.

Навіть побутові справи підпорядковуються місячному ритму. Стрижки на зростаючому Місяці сприятимуть швидкому росту волосся, а на спадному — їхньому зміцненню.

У дні напружених аспектів планет і затемнень (1, 7, 10, 28, 29 і 30) краще не ризикувати й не міняти імідж.

Садівники теж орієнтуються на місячний календар: найкраще висаджувати квіти й озимі культури 10–12 вересня, а збирати урожай — на початку та в кінці місяця, коли плоди будуть зберігатися довше. А от 6–8 вересня краще дати землі відпочити.

Читати на тему Гороскоп на вересень 2025: місяць можливостей і доленосних рішень Які можливості для самореалізації відкриває вересень 2025 року – читай точний гороскоп.

Місячний календар вдалих та несприятливих днів на вересень 2025 року

Місячний календар вдалих днів на вересень 2025

3 вересня — чудовий день для розумової діяльності, навчання й ділових переговорів. У цей час легко опановувати нове, а співрозмовники більш схильні до конструктивного діалогу.

4 вересня — в цей день добре планувати зустрічі, готувати проекти, братися за складні інтелектуальні завдання. Можна насолоджуватися гармонією, творчістю та спілкуванням з близькими.

5 вересня — вдалий період для фінансових справ. Цей день особливо сприятливий для покупок, інвестицій, підписання контрактів і вирішення будь-яких матеріальних питань.

13 вересня — гарний час вести перемовини, будувати гармонійні стосунки та знаходити баланс навіть у найскладніших питаннях. Інтуїція в цей день допоможе уникнути помилок у грошових рішеннях.

14 вересня — один із найкращих днів місяця. Він дарує особливу легкість і радість, тому прекрасно підходить для романтичних зустрічей, творчої роботи, дружніх розмов і всіх занять, які приносять задоволення та натхнення.

25 вересня — день сприятливий для кар’єрних досягнень. У цей час варто спілкуватися з керівництвом, презентувати свої ідеї та починати довгострокові проекти. Зусилля, докладені цього дня, обов’язково будуть помічені й оцінені.

Місячний календар несприятливих днів на вересень 2025

У вересні 2025 року несприятливими за місячним календарем вважаються такі дні: 1, 7, 10, 28, 29 і 30 вересня. На ці дні краще не планувати важливих справ.

7 вересня відбудеться повне місячне затемнення. Вважається, що оно може прояснити складні ситуації, але й підвищити рівень емоційної напруги. У цей день краще уникати серйозних рішень і не загострювати ситуацію.

Дізнайся також, коли та де спостерігати сонячне та місячне затемнення у 2025 році — всі дати та роз’яснення у нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!